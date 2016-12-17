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Spor

Şenol Güneş kaleye geçiyor

Açılışı yapılacak Akyazı Stadı'na Şenol Güneş'in isminin vermesi bekleniyor

17 Aralık 2016 17:09

Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı'nın açılışında 80 dönemi ile 96 dönemi futbolcuları karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmada forma giyecek.

İçerisinde Akyazı Stadı'nı barındıran komplekse ismi verilen ve Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasında yer alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de açılışa katılacak.

Şenol Güneş ayrıca kendisinin içerisinde yer aldığı 80'ler karmasının kalesini koruyacak ve Akyazı'da maç oynayan ilk isimler arasında tarihe geçecek.

Şenol Güneş'in kalesini koruyacağı takımda Necmi Perekli, Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Mehmet Ekşi, Bekir Barçın, Necati Özçağlayan, Ali Yavuz, Hüsnü Özkara, Hüseyin Tok ve Turgay Semercioğlu'nun yanı sıra birçok efsane isim yer alacak.

 

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