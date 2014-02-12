Staatskapelle Berlin orkestrası İstanbul'a geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, büyük şef Daniel Barenboim ile 450 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski orkestralarından Staatskapelle Berlin’i Mayıs ayında İstanbul’da ağırlıyor.

50 yılı aşkın süredir hem piyanist hem şef olarak klasik müziğin zirvesindeki yerini koruyan efsanevi virtüöz Daniel Barenboim yönetimindeki Staatskapelle Berlin ile 15 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.30’da Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde bir konser verecek. Sezonun en büyük klasik müzik etkinliklerinden biri olacak konserinbiletleri 22 Şubat Cumartesi günü satışa çıkıyor.