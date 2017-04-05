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Dünya

St. Petersburg'da bir metro istasyonu bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı

Pazartesi günü yaşanan Sennaya Ploşad istasyonundaki patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı

05 Nisan 2017 17:00

Rusya'da, St. Petersburg metrosunda 3 Nisan'da yaşanan bombalı saldırının ardından bugün de bomba ihbarı yapıldı. İhbardan sonra patlamanın olduğu Sennaya Ploşad'la aynı hat üzerindeki Pionerskaya istasyonu kapatıldı.

Sputnik'in haberine göre Pionerskaya istasyonunun, 13.20'de alınan bir bomba ihbarı üzerine giriş ve çıkışlara kapatıldığı belirtildi.

Pionerskaya istasyonu, Sennaya Ploşad ve Tehnologiçeskiy Institut istasyonları ile aynı hat üzerinde yer alıyor.

Sennaya Ploşad istasyonundan Tehnologiçeskiy Institut istasyonuna gitmekte olan bir trenin vagonunda pazartesi günü patlama meydana gelmesinden bu yana metrodaki birçok istasyon için bomba ihbarları yapıldı. Şu ana kadar bu ihbarlardan hiçbiri doğrulanmadı.

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