St. Petersburg'da bir metro istasyonu bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı

Rusya'da, St. Petersburg metrosunda 3 Nisan'da yaşanan bombalı saldırının ardından bugün de bomba ihbarı yapıldı. İhbardan sonra patlamanın olduğu Sennaya Ploşad'la aynı hat üzerindeki Pionerskaya istasyonu kapatıldı.

Sputnik'in haberine göre Pionerskaya istasyonunun, 13.20'de alınan bir bomba ihbarı üzerine giriş ve çıkışlara kapatıldığı belirtildi.

Pionerskaya istasyonu, Sennaya Ploşad ve Tehnologiçeskiy Institut istasyonları ile aynı hat üzerinde yer alıyor.

Sennaya Ploşad istasyonundan Tehnologiçeskiy Institut istasyonuna gitmekte olan bir trenin vagonunda pazartesi günü patlama meydana gelmesinden bu yana metrodaki birçok istasyon için bomba ihbarları yapıldı. Şu ana kadar bu ihbarlardan hiçbiri doğrulanmadı.