Saint Petersburg metrosunda terör saldırısı; 11 ölü; 45 yaralı

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde metroda patlama meydana geldi. Soruşturma komisyonu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu. Patlamada 45 kişi de yaralandı. Rus CCTV ise saldırganın metrodaki kameralar tarafından görüntülerndiğini öne sürdü. Rus kaynakları, intihar bombacısı ihtimalinin de araştırıldığını bildirdi.

Saldırı sonrası Saint Petersburg metro istasyonu ulaşıma kapatılırken, yetkililer patlamanın bomba düzenekli cihaz ihtimali üzerinde duruyor. Patlamanın ardından Rus güvenlik güçleri ikinci bir bombayı kontrollü bir patlama ile etkisiz hale getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olay sırasında bir konuşma için şehirde bulunuyordu. Patlamayla ilgili konuşan Vladimir Putin, terör de dahil olmak üzere tüm ihtimaller üzerinde durulduğunu ifade etti. Rusya Başsavcılığı, olayın bir terör saldırı olduğunu duyurdu.

St. Petersburg metrosunda yaşanan saldırının ardından 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

Patlamanın ardından soruşturmayı yürüten komisyon, patlamanın iki durak arasında bulunan tünelde meydana geldiğini, metroyu kullanan vatmanın doğru bir karar vererek treni bir sonraki istasyona getirdiğini böylece yaralılara müdahalenin kolay bir şekilde yapılabildiğini ve pek çok kişinin hayatının bu sayede kurtulmuş olabileceğini açıkladı.

"Saldırının, Rusya'da yasaklanan IŞİD faaliyetleri ile ilgili olacağını düşünüyorum"

Moskova Devlet Duması Güvenlik Komitesi üyesi Dmitriy Efimov, Sputnik'e St.Petersburg saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Dmitriy Efimov, Sputnik'e yaptığı açıklamada şunu söyledi:

"Patlayıcılardan en az birinin parça tesirli bomba olduğu ve şarapnel içerdiğine göre, yaşanan olay büyük bir ihtimalle terör saldırısıydı. Dar metro vagonunda pek şiddetli olmayan patlama bile ciddi sonuçlara yol açabilir. Devlet Başkanımızın (Vladimir Putin) şu an St. Petersburg'da bulunduğunu göz önünde bulundurursak meydana gelen saldırının Devlet Başkanımıza yönelik meydan okuma olarak değerlendirilebildiğini düşünüyorum. Saldırı ile ilgili soruşturmanın en kısa sürede yapılması için tüm gerekli tedbirlerin alınacağından eminim. Patlamaların nedenlerine gelince, ana versiyonun Rusya'da yasaklanan IŞİD faaliyetleri ile ilgili olacağını düşünüyorum."

Dakika dakika patlamadan sonra yaşananlar

22:30 Soruşturma komisyonu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu. Patlamada 45 kişi de yaralandı.

18:32 St. Petersburg metrosunda yaşanan saldırının ardından 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

18.05 Rus CCTV saldırganın metrodaki güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini iddia etti. İşte o görüntü:

​18.02 ölü sayısı 10'a çıktı

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, patlamada en az 10 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını açıkladı.

Skvortsova, 6 yaralının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

18.00 Putin: Özel servis elinden geleni yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine taziyelerini iletti.

Putin, "İstihbarat kurumlarının başkanlarıyla ve FSB Başkanı ile görüştüm. Güvenlik güçleri ve özel birimler çalışıyor, olayı açıklığa kavuşturmak için ellerinden geleni yapacaklar" dedi.

17.56 AGİT'ten taziye mesajı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Lamberto Zannier, St. Petersburg patlamasından etkilenenlere taziye mesajı gönderdi.

17:30 Interfax'ın haberine göre patlayıcının bir evrak çantasına konulmuş olabileceği belirtildi.

17:00 St. Petersburg'daki Ploshchad Vosstaniya istasyonunda bir el yapımı patlayıcının da etkisiz hale getirildiğini kaydedildi. Ploshchad Vosstaniya istasyonunda etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcının görüntüsü servis edildi.

16:30 Almanya ve İngiltere'den açıklama

Almanya Hükümet Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Tüm şevkat duygularımız olaydan etkilenenler ve aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise açıklamasında, "St. Petersburg'dan gelen patlama haberiyle dehşete düştüm. Duygularım kurbanlar ve aileleriyle birlikte." dedi.

16.00 ABD'den Rusya'daki vatandaşlarına uyarı

ABD'nin Rusya'daki temsilcilikleri St. Petersburg'daki patlamanın ardından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada Rusya'ya başsağlığı dilekleri iletilirken, ülkedeki ABD vatandaşlarından kişisel güvenliklerini sağlamaları, etraflarında olan bitenin farkında olmaları ve yerel medyayı takip etmeleri istendi.

15.18 - Rossiya 24 televizyonuna göre, St. Petersburg metrosunun mavi hattında yer alan Sennaya Ploşad istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle etrafı yoğun bir duman tabakası sardı.

15.19 - Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiğini açıkladı.

15.29 - St. Petersburg'daki patlamanın ardından Moskova metrosunda da güvenlik önlemleri artırıldı.

15.30 - St. Petersburg metrosunun mavi hattı, patlamalara rağmen faaliyetini sürdürüyor. Trenler sadece patlamanın olduğu iki istasyonda durmayarak pas geçiyor.

15.33 - St Petersburg savcılığının, Teknoloji Enstitüsü istasyonunda patlama olan trende incelemelere başladığı açıklandı.

15.36 - St. Petersburg metrosunun Nevskiy, Vostannaya ve Sadovaya istasyonları da giriş-çıkışa kapatıldı.

15.38 - Rusya Devlet Başkanı Putin'in patlamanın ardından yaptığı ilk açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Putin şunları söyledi: "St. Petersburg yetkilileri ve federal yetkililer, metrodaki patlamalarda yaralananlara destek vermek için her şeyi yapıyor. St. Petersburg yetkilileri ve federal yetkililer, metrodaki patlamalarda yaralananlara destek vermek için her şeyi yapıyor. Patlamanın nedenlerinden bahsetmek için erken. Terörizm dahil her ihtimali değerlendiriyoruz."

15.47 - Güvenlik güçlerinin iki istasyondaki incelemelerinin ardından St. Petersburg metrosu tamamen kapatıldı. Rus basınında ikinci bir saldırı ihtimali yüzünden böyle bir önlem alındığı yorumu yapılıyor.

15.57 - St. Petersburg Valiliği patlamada yaralananların sayısının 50 olduğunu bildirdi.

16.00 - St. Petersburg metrosundaki tahliyelerin sona erdiği bildirildi.