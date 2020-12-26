SSCB’nin dağılmasının yıldönümünde, geçmişin yasaklı Rus Noel Babası’ndan Türkiye’ye mesaj

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Dünyanın Öteki Yüzü programında bu akşam Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının dünya ve Türkiye açısından sonuçları ele alınacak.

SSCB’nin dağılmasının 29. yıldönümünde (dünyanın ikinci büyük devleti, 26 Aralık 1991’de lağvedilmişti), Sovyetler Birliği ve tarihteki yeri tartışılacak.

Ayrıca 2020 biterken dünyada ve bu arada Ortadoğu’da nelerin değiştiği konusu da programın gündem konularından biri.

Son bölümde İstanbul ve Manisa’dan iki Rusya vatandaşının öyküsü aktarılacak.

Ve bu yılın son programında bir de sürpriz var: Bir dönem SSCB’de yasak olan Rus Noel Babası’ndan Türkiye’ye görüntülü bir yeni yıl mesajı...

Program konukları: Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emre Erşen, Ege Üniversitesi’nden Argun Başkan, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi yöneticisi Faridun Usmanov, T24 yazarı Karel Valansi, Türkiye’deki Rus öğrencilerin lideri Timur Safin ve Manisa Rus Derneği Başkanı Anastasia Özgün...

Hakan Aksay’la Dünyanın Öteki Yüzü her cumartesi saat 21.00’de Tele1’de.