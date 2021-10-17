Squid Game yıldızı Lee Jung-jae: İkinci sezon çekilirse tabii ki bu karakteri yeniden oynamalıyım

Netflix’in rekor kıran dizi Squid Game’de Seong Gi-hun karakterini canlandıran Lee Jung-jae, dizinin ikinci sezon ihtimaline dair soruya “Bu karakteri yeniden oynamalıyım” yanıtını verdi.

Entertainment Weekly’e konuşan Lee Jung-jae’ye rekor kıran dizinin ikinci sezonu olup olmayacağı soruldu. Lee “İzleyicilerimizden çokça sevgi ve destek aldığım için tabii ki ikinci sezon olursa bu karakteri oynamalıyım. Ancak bu noktada hikâyenin nasıl devam edeceğine dair hiçbir şey bilmiyorum” dedi.

Lee, “Gi-hun’un rolü yine ana karakter mi olur yoksa daha küçük bir rolü mü olur bilmiyorum ancak ne olursa olsun tabii ki oynamak isterim”

Lee aynı zamanda Squid Game’de yer alan ölümcül oyunlardan hangisinin en zoru olduğuna ilişkin soruya cevap verdi. Oyuncu, “duygusal anlamda en zorlandığı” oyunun bal eteği olduğunu söyledi. Lee, “Çok az hareketle oynamak zorundaydım” dedi.