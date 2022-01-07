Squid Game yıldızı Hoyeon Jung, Vogue kapağında tek başına yer alan ilk Güney Koreli oldu

Netflix’in rekorlar kıran dizisi Squid Game’in yıldızı Hoyeon Jung, Vogue dergisinin kapağında tek başına yer alan ilk Güney Koreli oldu.

ABD’de Vogue dergisinin şubat sayısının kapağında Güney Koreli model ve oyuncu Hoyoeon Jung yer aldı.

Jung, Squid Game’de canlandırdığı karakterin ardından dünya tarafından tanınmış, Instagram’da en çok takip edilen Güney Koreli oyuncu olmultu.

Jung, Vogue dergisinde modellikle başlayan kariyerindeki iniş ve çıkışları anlattı.

Saçını Eternal Sunshine filminde Kate Winslet’inki gibi renkli boyatmak istediğini anlatan Jung “Daha da çılgınca. Mor? En sevdiğim renktir. Lütfen bana saçını mora boyayan bir karakter rolü verilsin” dedi.