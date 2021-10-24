'Squid Game'in yıldızı: Oyunlarda çok kötüyümdür, gerçek hayatta ilk turlarda elenirdim

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Netflix'in Güney Kore yapımı hit dizisi Squid Game'in yıldızı Lee Jung-jae, dizideki olaylar gerçek hayatta yaşansa oyunların sonunu görmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

New York Times'a konuşan Lee, "Oyunlarda çok kötüyümdür. Bence 'Squid Game'in sonunu göremezdim" dedi.

Lee, "Belki misket konusunda iyi bir iş çıkarabilirdim. Ama oyunda uzun süre dayanabileceğimi düşünmüyorum. Başlarda elenirdim" ifadelerini kullandı.

Dizinin ana temalarından birinin "diğerkâmlık" olduğunu düşündüğünü belirten Lee, 'Squid Game'in hayatta kalma oyunlarından daha çok insan olmakla ilgili olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Lee dizinin potansiyel 2. sezonuyla ilgili olarak da, "Hikaye her yöne gidebilir. Gi-hun'un hislerinden bazıları çok karmaşık. O çok karmaşık bir karakter. Sanırım gidip oyunun yaratıcılarını cezalandırmaya çalışabilir. Ya da yeni katılımcıların yarışmasını önleyebilir. Veya tekrar oyuna katılmaya çalışabilir. Bu noktada hiçbir fikrim yok" diye konuştu.