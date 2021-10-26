Squid Game'in yaratıcısı: O kadar da zengin değilim, Netflix bana ikramiye vermedi

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Netflix'in Güney Kore yapımı hit dizisi 'Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, ''Çok zengin değilim'' diyerek Netflix'in kendisine dizinin başarısı nedeniyle bir ikramiye vermediğini ifade etti.

The Guardian'a konuşan Hwang, ''O kadar da zengin değilim. Ama yeteri kadar param var. Masaya yemek koyabilecek kadar var. Netflix bana bir ikramiye ödüyor değil ya. Orijinal kontrat neyse ona göre ödeme aldım'' ifadelerini kullandı.

Sızan belgelere göre 'Squid Game'in yapımı için 15.5 milyon sterlin harcandı. Dizinin Netflix için şu anki bedelinin 650 milyon sterlin olduğu düşünülüyor.

2009 yılında Güney Kore'yi finansal kriz vurduğunda çok zorlu günler geçirdiğini ve kredi almak zorunda kaldığını ifade eden Hwang, bu dönemde okuduğu çizgi romanlarda hayatta kalmaya çalışan karakterlerde kendini bulduğunu söyledi.

Hwang, kapitalizm ile ilgili düşüncelerinin sorulduğu bir soruya da, ''Mevcut ekonomik düzeninin adil olmadığını düşünüyorum. Dünyanın yüzde 90'ı da böyle düşünüyor. Pandemi sırasında yoksul ülkeler halklarını aşılatamadı. Sokaklarda virüsü kapıyor hatta ölüyorlar. Dizide modern kapitalizm hakkında bir mesaj vermek istedim'' diye konuştu.