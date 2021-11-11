Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk: Hayatımda hiç gerçek bir mermi görmedim

Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, aktör Alec Baldwin'in Rust filminin setinde görüntü yönetmeninin ölümüne neden olmasına dair, "Hayatımda hiç gerçek bir mermi görmedim, sadece filmlerde rastladım" dedi.

İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin yorumda bulundu.

Variety'ye konuşan Hwang, "Hayatımda hiç gerçek bir mermi görmedim, sadece filmlerde rastladım" dedi.

Silah kontrolü konusunda ABD ile Güney Kore arasındaki farklara değinen Hwang, Squid Game'in setinde bir kurusıkı ustasının bulunduğunu, ancak Güney Kore'de sivillerin silah bulundurmasının yasak olduğunu ve yalnızca polislerin silah bulundurabildiğini belirtti.

Dolayısıyla gerçek mermilere o kadar kolay ulaşılamadığını ifade eden Hwang, "Bu yüzden sette güvenlik sorunlarının meydana gelme olasılığı çok çok düşük" ifadelerini kullandı.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde 'Rust' isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.