Sputnik V Koronavirüs aşısını olan Rusya Savunma Bakanı Şoygu: İyi hissediyorum, tavsiye ederim

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu , Rusya'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı tescillenen Sputnik V aşısını yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini söyledi, herkesin aşı olmasını tavsiye etti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Sputnik V aşısını yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini belirterek herkesin aşı olmasını tavsiye etti. Rossiya 1 televizyonuna konuşan Şoygu, “Son şüpheleri gidermek için kendimizden başladık. Yoksa bunun güvenli olduğunu, etkili olduğunu ve yaşamı büyük ölçüde kolaylaştırdığını kişisel örnekle göstermek için değil” ifadelerini kullandı.

Kendisini oldukça iyi hissetiğini belirten Şoygu, “Ateş yükselmesi veya başka bir yan etki olmadı. Herkese bu aşıyı yaptırmasını tavsiye ediyorum” dedi.

TIKLAYIN - The Lancet: Rusya'nın Koronavirüs aşısında ilk aşama sonuçları olumlu