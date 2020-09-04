The Lancet: Rusya'nın Koronavirüs aşısında ilk aşama sonuçları olumlu

Rusya Sağlık Bakanlığı ile Gamaleya Araştırma Enstitüsü'nün birlikte geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ön testlerinde aşının güvenli olduğu ve bağışıklık oluşturduğu belirtildi.

The Lancet bilim dergisinde yayımlanan ilk test raporlarına göre, Kremlin'in Ağustos'ta duyurduğu ve üretime geçeceği Sputnik V adı verilen aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı ve ilk test grubunda herkeste antikor oluşturduğu belirtildi.

The Lancet'teki rapor aşının ilk ve ikinci faz testlerine yer verdi. Bu süreçlerde daha az gönüllü üzerinde aşı test edildi. İki test aşamasından geçen toplam 76 gönüllü oldu. Aşının bütün katılımcılarda 21 gün içinde bağışıklık oluşturduğu tespit edildi. Aşının aynı zamanda virüse karşı daha uzun süre koruma sağlayabilecek T hücresi yanıtı da oluşturduğu belirtildi.

Aşı testleri gönüllüleri 18-60 yaş arasındaydı ve aşıdan sonra 28 gün boyunca hastanede karantinada tutuldular.

Sputnik V için üçüncü faz testleri bu hafta başladı ve bu süreçte toplam 40 bin gönüllüye aşı yapılması bekleniyor.

Araştırmanın içinde olmayan bilim insanları, bulguların 'umut verici ancak küçük' olduğunu, aşının güvenli olup olmadığına ilişkin net bir sonuç anlamına gelmediğini hatırlattı.

Kremlin'in duyurduğu Sputnik V dünyada tescillenen ilk Covid-19 aşısı olmuştu. Rusya, aşının toplu dağıtımına bu ay içinde başlanacağını duyurmuştu. Ancak dünyanın farklı yerlerinden bilim insanları aşının duyurusunu 'hızlı' olarak nitelemiş ve yeterli bilimsel makale olmadığını hatırlatmıştı.

DSÖ, "Gelecek yılın ortasına kadar yaygın aşılama beklemiyoruz" demişti

Dünya Sağlık Örgütü, bugün bir açıklama yaparak, aşı çalışmalarının detaylı olması gerektiğine dikkati çekmişti. DSÖ, "2021 ortasına kadar yaygın aşılama beklemiyoruz" demişti.