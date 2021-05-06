Sputnik V aşısının 'Light' versiyonu tanıtıldı; "Koronavirüs'e karşı tek dozda yüzde 80 koruma sağlıyor"

Koronavirüs'e karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının tek dozluk bir versiyonu olan Sputnik Light tanıtıldı. Tek dozluk aşının yüzde 80 oranında Koronavirüs'e karşı koruduğu belirtildi.

Sputnik V'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sputnik Light isimli tek dozluk bir Koronavirüs aşısı geliştirildiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sputnik ailesinin yeni bir üyesini, tek dozluk Sputnik Light'ı tanıtıyoruz! Bu devrimsel tek dozluk Covid-19 aşısı, çok sayıda 2 doz aşıdan yüksek olarak yüzde 80 koruma sağlıyor. Sputnik Light sayesinde aşılama oranları artacak"