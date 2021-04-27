Sputnik V aşısını Türkiye'de üretecek firma sahibinin eski AKP İlçe Başkanı olduğu ortaya çıktı

Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardığı VisCoran İlaç Sanayii A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın eski AKP Üsküdar İlçe Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, bugün yaptıkları açıklama ile “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran Ilac, dünyanın Koronavirüs'e karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler” dedi. RDIF ile yaptığı anlaşma doğrultusunda Viscoran ilaç şirketinin, gelecek birkaç ay içinde tesislerinde üretime başlayacağı kaydedildi.

Türkiye ile aşı için anlaşma yapan firma olan VisCoran İlaç Sanayii A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran. Ancak Oran’ın asıl işi ilaç sanayi değil, bankacılık. Öztürk Oran, şu anda aynı zamanda Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Eski ilçe başkanı

2012 yılı Mayıs ayında yapılan kongrede AKP Üsküdar İlçe Başkanı olarak seçilen Oran, 30 Nisan 2014’te ise Vakıflar Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Oran bu görevi 2017 yılına kadar sürdürdü.

2015 yılı Haziran ayı itibariyle de Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmeye başladı.

Özgeçmişinde AKP'den bahsedilmiyor

Vakıf Katılım Bankası’nın internet sitesinde, AKP’den bahsedilmeden Oran’ın özgeçmişine dair şu bilgiler veriliyor:

1956 yılında Kars’ta doğmuştur. Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümünden mezun oldu. Ayrıca Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Bütçeleme ve Standart Maliyetler uzmanlık programını bitirmiştir.

1974 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nda memur olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada 3 yıl süre ile Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi’nde Dış Ticaret, İngilizce, Muhasebe ve Banka Yöneticiliği eğitimini tamamlayıp pekiyi dereceyle diploma almıştır.

12 yıl Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nda, 16 yıl da Faisal Finans Katılım Bankası’nda olmak üzere toplam 28 yıllık bankacılık mesleği süresince memurluktan Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar hemen hemen her kademede çalışmıştır.

2003 yılından bu yana ortağı olduğu ilaç firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etmiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği, KAİ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir.

Bunların yanı sıra 2015 yılı Haziran ayı itibariyle Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.