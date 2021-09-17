Sputnik: Rusya’nın internet üzerinden oy kullanma sistemine DDOS saldırıları gerçekleşiyor

Sputnik'te yer alan habere göre, parlamentonun alt kanadı olan Duma seçimleri için halkın sandık başına gittiği Rusya’da internet üzerinden oy kullanma sistemine DDOS saldırıları gerçekleşti.

Rusya Dijital Kalkınma ve İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada internet üzerinden oy kullanma sisteminin saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırıların ABD, Almanya ve Ukrayna’daki IP adreslerinden DDOS saldırılarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakanlık saldırıların kimlik doğrulama sistemini hedef aldığını ancak operasyonu engellemediğini belirtti.

"Denial of Service", internete bağlı bir hostun hizmetlerini geçici veya süresiz olarak aksatarak, bir makinenin veya ağ kaynaklarının asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefleyen bir siber saldırıdır.

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