Rusya, Duma seçimleri için sandık başına gidiyor; Navalni ve ekibinin "akıllı oylama" sistemi de sınanacak

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Rusya, Covid-19 pandemisi ve ekonomik sıkıntılar ışığında parlamentonun alt kanadı Duma'nın belirlenmesi için üç gün sürecek seçim sürecine giriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın Duma kontrolünü sürdürmesi beklense de bu seçimde muhalif lider Aleksey Navalni ve ekibinin "akıllı oylama" sistemi de test edilmiş olacak.

Navalni ve ekibi parlamento seçimlerinde tekrar "akıllı oylama" adını verdikleri oy kullanma sistemini kullanmayı hedefliyor. Bu sistem kapsamında Navalni'nin destekçileri, Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin destek verdiği bağımsız adayların seçilmemesini sağlamak için bölgedeki en güçlü ikinci partiye oy veriyor.

İktidar partisi Birleşik Rusya'nın anketlerde düşüş gösterirken Navalni ve ekibi akıllı oylama çerçevesinde çok sayıda bölgede Komünist Parti adaylarına oy verilmesini önerdi.

Rusya'da seçim

Aralarında Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya ve Tuva cumhuriyetlerinin bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçimler, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimleri ve 5 şehirde yerel seçimler yapılacak.

Rusya’da seçimlerde Devlet Duması’ndaki 450 sandalye için 14 parti yarışacak. İktidarda ve milletvekili çoğunluğunu elinde bulunduran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya ile parlamentoda temsil edilen Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti ve Adil Rusya seçimlerde yarışacak.

Parlamento dışından ise Yeşiller Partisi, Yeni İnsanlar Partisi, Elma Partisi, Gelişim Partisi, Özgürlük ve Adalet Partisi, Sivil Platform, Yeşil Alternatif, Vatan ve Sosyal Adalet İçin Emekliler Partisi pusulada yerini alacak.

Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma’da sandalye kazanacak.