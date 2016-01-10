Spotify’a 200 milyon dolarlık telif davası

ABD’li indie folk şarkıcısı ve akademisyen Melissa Ferrick, çevrimiçi müzik yayını yapan Spotify’a 200 milyon dolar tutarında telif davası açtı. Ferrick, Cuma günü ABD'nin Los Angeles kentinde açılan dava kapsamında Spotify’ı, anında müzik yayını yapmak üzere kullanılan dosyalar olan “fono kayıtları” oluştururken telif hakkı sahibinden izin almamakla suçladı.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Spotify'a dava açan Melissa Ferrick, İsveç merkezli şirketin “telif haklarını ihlal edip daha sonra özür dilemeyi” bir büyüme stratejisi olarak kullandığını iddia etti. Aynı zamanda Berklee Müzik Akademisi’nde akademisyen olan Ferrick, “Spotify kendi çıkarlarını lisanslardan üstün tutuyor. Bu nedenle abonelerine sattığı müzikten kâr ederken o müziklerin sahipleri, özellikle de besteci ve yayıncılar bundan istifade edemiyor, çünkü Spotify onların yaptığı müziği hiçbir bedel ödemeden kullanıyor” dedi.

Şirket aleyhine Aralık ayında bir başka müzisyen tarafından daha dava açılmıştı. Alternatif rock grupları Cracker ve Camper Van Beethoven’ın kurucusu David Lowery, Spotify’a şarkıları kopyalamadan ve dağıtmadan önce telif sahibinden izin almadığı gerekçesiyle açtığı davada 150 milyon dolar telif talebinde bulunmuştu.

Dünya çapında 75 milyondan fazla kullanıcısı olan Spotify’ın piyasa değeri 8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.