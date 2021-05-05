Spotify, Türkiye'den 10 yıllık lisans aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), son ödeme tarihi 31 Temmuz 2021 olan kanal/frekans taksit ücretlerini 4 ay erteledi. Spotify’ın başvurusunu değerlendiren RTÜK, aldığı kararla kuruluşa lisans verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı Kanuna göre RTÜK’ün gelirleri arasında yer alan, karasal ortamdan yayın yapan kamu ve özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alınan televizyon kanal, multipleks kapasite ve radyo frekans yıllık kullanım ücretlerinin temmuz ayı taksitine ilişkin düzenleme kararı aldı.

Üst Kurul her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört eşit taksitte ödenen frekans ücretinin yaz ödemesini 4 ay erteledi.

Buna göre, Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen yerel yayıncıların ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla son ödeme tarihi 31 Temmuz 2021 olan Temmuz ayı kanal/frekans taksit ücretlerinin son ödeme tarihi 30 Kasım 2021'e ertelendi.

Lisans başvuruları

Üst Kurulun gündemindeki diğer bir konuysa internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisansı başvuruları oldu.

Uluslararası müzik platformu Spotify’ın başvurusunu değerlendiren RTÜK, aldığı kararla kuruluşa lisans verdi. Spotify RTÜK’ten aldığı isteğe bağlı yayıncılık lisansıyla 10 yıl süreyle Türkiye’de faaliyetlerini sürdürebilecek.