Müzik dinlenme platformu Spotify, sesli kitap platformu Findaway’i satın aldı.

ABD, Ohio merkezli bir şirket olan Findaway, 325 bin'den fazla sesli kitaba ev sahipliği yapıyordu. Şirketin Apple, Amazon gibi birçok şirketle de sesli kitap anlaşmaları bulunuyor.

Yapılan yeni anlaşma hakkında herhangi bir detay paylaşılmasa da bu satın almanın, Spotify’ın kendi sesli kitap kütüphanesini oluşturmak istediğin ortaya koydu.

İsveç merkezli şirket tarafından yapılan açıklamalarda Findaway’in Spotify’a nasıl entegre edileceği belirtilmedi ancak anlaşmanın Spotify’ın sesli kitap kataloğunu genişleteceği, yayıncılar ve yazarlar için yeni fırsatlar yaratacağı ifade edildi.

Bu yeni karar, daha önce de küçük küçük sesli kitap hamleleri yapan Spotify’ın uzun vadeli hedeflerini gözler önüne seriyor. Şirket, podcast ve sesli kitaplara yönelik yatırımlarını artırarak kullanım alanını genişletmek istiyor.