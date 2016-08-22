Spotify, Metallica'nın ilk yıllarını anlatan müzik belgeselini yayınladı

Spotify, Metallica’nın ilk yıllarını anlatan müzik belgeseli Landmark – Metallica: The Early Years’ı kullanıcılarına sundu.

Landmark – Metallica: The Early Years belgeseli ile izleyiciler, efsane metal grubunun ilk yıllarına doğru heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor. Dört bölümden oluşan belgeselde, grup üyeleriyle yapılan röportajlar, daha önce hiç yayınlanmamış arşivlik kamera kayıtları ve özel çalma listeleri de yer alıyor.

Belgelsele Amerika, İngiltere, İsveç ve Almanya’da Spotify’ın mobil platformu üzerinden erişilebiliyor.