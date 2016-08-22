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Kültür-Sanat

Spotify, Metallica'nın ilk yıllarını anlatan müzik belgeselini yayınladı

Belgeselde, daha önce hiç yayınlanmamış arşivlik kamera kayıtları yer alıyor

22 Ağustos 2016 16:03

Spotify, Metallica’nın ilk yıllarını anlatan müzik belgeseli Landmark – Metallica: The Early Years’ı kullanıcılarına sundu.

Landmark – Metallica: The Early Years belgeseli ile izleyiciler, efsane metal grubunun ilk yıllarına doğru heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor. Dört bölümden oluşan belgeselde, grup üyeleriyle yapılan röportajlar, daha önce hiç yayınlanmamış arşivlik kamera kayıtları ve özel çalma listeleri de yer alıyor.

Belgelsele Amerika, İngiltere, İsveç ve Almanya’da Spotify’ın mobil platformu üzerinden erişilebiliyor.

 
Belgelsele Amerika, İngiltere, İsveç ve Almanya’da Spotify’ın mobil platformu üzerinden erişilebiliyor
Amerika, İngiltereİsveç ve Almanya’da Spotify’ın mobil platformu üzerinden erişilebilen Landmark – Metallica: The Early Years, thrash metal müziğin ilk kıvılcımları, sert rif kullanımları ve müzik tarihinin en etkileyici rock metal grubunun kuruluşuna kadar pek çok ilgi çekici hikayeyi bir araya getiriyor.

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