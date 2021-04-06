Spotify'dan yeni özellik; sesli komut ile uygulama çalışacak

En popüler müzik uygulamalarından Spotify, bir süredir üzerinde çalıştığı "Hey Spotify" komutu ile uygulamayı çalıştırma özelliğini, bazı kullanıcılar için hizmete sundu.

Spotify, bu özellik kapsamında "Hey Spotify" komutu ile telefona dokunmadan açılabiliyor. Spotify geliştiricileri, uygulamanın yalnızca "Hey Spotify" ve sonrasındaki komutları kaydettiğini, sesli veri kullanımına ilişkin gizlilik politikasında açıkça belirtiyorlar.

Bu arada, Spotify'ın yerleşik olarak sunulan sesli kontrol özelliği zaten bulunuyor. Ancak uygulama, bugüne kadar sesli komutlarla aktifleştirilemiyordu. İşte bu özellik, uygulamanın başlamasının da sesli komutlarla yapılmasını sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar, telefonlarını ellerine bile almadan Spotify kullanmaya başlayabilirler. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı, şu an için bilinmiyor.