İşte yazın en hit şarkıları

Çevrimiçi müzik hizmeti Spotify, ilişkili olduğu plak şirketleri ve veri uzmanlarından görüş desteği alarak hazırladığı 2015 yazına damga vuracak şarkılar listesini tüm müzikseverlerle paylaştı.

Onedio'da yer alan habere göre; sıralama yapılırken her şarkının ne kadar dinlendiği, şarkıların dinleyene kendini ne kadar iyi hissettirdiği, olumlu şarkı sözleri gibi kriterler göz önüne alındı.

Hazırlanan listeye göre; Jamie xx, Young Thug ve Popcaan ortak çalışması “I Know There’s Gonna Be (Good Times)”, 2015 yazının en hit şarkısı olacak.

İşte bu yaza damga vuracak şarkılar:

I Know There’s Gonna be (Good Times) - Jamie xx, Ft. Young Thug, Popcaan

Can’t Feel My Face - The Weeknd

This Summer’s Gonna Hurt Like A MotherFucker - Maroon 5

The Night Is Still Young - Nicki Minaj

Lean On - Major Lazer (ft. MØ and DJ Snake)

Cheerleader (Felix Jaehn remix) - OMI

Talking Body - Tove Lo

Good Thing - Sage the Gemini ft. Nick Jonas

Beautiful Now - Zedd ft. Jon Bellion

Here - Alessia Cara

Bad Girls - MKTO

Shut Up and Dance - Walk The Moon

Flex (Ooh, Ooh, Ooh) - Rich Homie Quan

Really Like You - Carly Rae Jepsen

Dreams - Beck

Fun - Pitbull, Chris Brown

21 - Hunter Hayes

Want To Want Me - Jason Derulo

Waiting For Love - Avicii

Smooth Sailin’ - Leon Bridges

Stole The Show - Kygo ft. Parson James

Trap Queen - Fetty Wap

You Don’t Own Me - Grace ft. G-Eazy

Hold My Hand - Jess Glynne

Where Are Ü Now - Jack Ü ft. Justin Bieber