İşte yazın en hit şarkıları

Çevrimiçi müzik hizmeti Spotify, ilişkili olduğu plak şirketleri ve veri uzmanlarından görüş desteği alarak hazırladığı 2015 yazına damga vuracak şarkılar listesini tüm müzikseverlerle paylaştı.
Onedio'da yer alan habere göre; sıralama yapılırken her şarkının ne kadar dinlendiği, şarkıların dinleyene kendini ne kadar iyi hissettirdiği, olumlu şarkı sözleri gibi kriterler göz önüne alındı.
Hazırlanan listeye göre; Jamie xx, Young Thug ve Popcaan ortak çalışması “I Know There’s Gonna Be (Good Times)”, 2015 yazının en hit şarkısı olacak.
İşte bu yaza damga vuracak şarkılar:
I Know There’s Gonna be (Good Times) - Jamie xx, Ft. Young Thug, Popcaan
Can’t Feel My Face - The Weeknd
This Summer’s Gonna Hurt Like A MotherFucker - Maroon 5
The Night Is Still Young - Nicki Minaj
Lean On - Major Lazer (ft. MØ and DJ Snake)
Cheerleader (Felix Jaehn remix) - OMI
Talking Body - Tove Lo
Good Thing - Sage the Gemini ft. Nick Jonas
Beautiful Now - Zedd ft. Jon Bellion
Here - Alessia Cara
Bad Girls - MKTO
Shut Up and Dance - Walk The Moon
Flex (Ooh, Ooh, Ooh) - Rich Homie Quan
Really Like You - Carly Rae Jepsen
Dreams - Beck
Fun - Pitbull, Chris Brown
21 - Hunter Hayes
Want To Want Me - Jason Derulo
Waiting For Love - Avicii
Smooth Sailin’ - Leon Bridges
Stole The Show - Kygo ft. Parson James
Trap Queen - Fetty Wap
You Don’t Own Me - Grace ft. G-Eazy
Hold My Hand - Jess Glynne
Where Are Ü Now - Jack Ü ft. Justin Bieber