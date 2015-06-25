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Kültür-Sanat

İşte yazın en hit şarkıları

Sporfiy: 'I Know There’s Gonna Be (Good Times)' 2015 yazının en çok dinlenen şarkısı olacak

25 Haziran 2015 21:12

Çevrimiçi müzik hizmeti Spotify, ilişkili olduğu plak şirketleri ve veri uzmanlarından görüş desteği alarak hazırladığı 2015 yazına damga vuracak şarkılar listesini tüm müzikseverlerle paylaştı.

Onedio'da yer alan habere göre; sıralama yapılırken her şarkının ne kadar dinlendiği, şarkıların dinleyene kendini ne kadar iyi hissettirdiği, olumlu şarkı sözleri gibi kriterler göz önüne alındı. 

Hazırlanan listeye göre; Jamie xx, Young Thug ve Popcaan ortak çalışması “I Know There’s Gonna Be (Good Times)”, 2015 yazının en hit şarkısı olacak.

İşte bu yaza damga vuracak şarkılar:

I Know There’s Gonna be (Good Times) - Jamie xx, Ft. Young Thug, Popcaan

Can’t Feel My Face - The Weeknd

This Summer’s Gonna Hurt Like A MotherFucker - Maroon 5

The Night Is Still Young - Nicki Minaj

Lean On - Major Lazer (ft. MØ and DJ Snake)

Cheerleader (Felix Jaehn remix) - OMI

Talking Body - Tove Lo

Good Thing - Sage the Gemini ft. Nick Jonas

Beautiful Now - Zedd ft. Jon Bellion

Here - Alessia Cara

Bad Girls - MKTO

Shut Up and Dance - Walk The Moon

Flex (Ooh, Ooh, Ooh) - Rich Homie Quan

Really Like You - Carly Rae Jepsen

Dreams - Beck

Fun - Pitbull, Chris Brown

21 - Hunter Hayes

Want To Want Me - Jason Derulo

Waiting For Love - Avicii

Smooth Sailin’ - Leon Bridges

Stole The Show - Kygo ft. Parson James

Trap Queen - Fetty Wap

You Don’t Own Me - Grace ft. G-Eazy

Hold My Hand - Jess Glynne

Where Are Ü Now - Jack Ü ft. Justin Bieber

 

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