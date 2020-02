Spotify açıkladı; aşk acısı çekenler bu sene en çok hangi şarkıları dinledi?

Dijital müzik aktarma platformu Spotify, bu sene platformlarında en çok dinlenen "ayrılık şarkılarını" açıkladı.

Huffington Post'un isteğinden sonra açıklanan listede içinde "ayrılık" geçen ve en çok dinlenen şarkılar yer alıyor.

Spotify'ın 2018'de dünyada en çok dinlenen "ayrılık şarkıları" listesi şöyle:

1. “I Can’t Fall in Love Without You” - Zara Larsson

2. “Jealous” - Labrinth

3. “What About Us” - P!nk

4. “Shout Out to My Ex” - Little Mix

5. “Strongest” - Ina Wroldsen

6. “Irreplaceable” - Beyoncé

7. “Naked” - James Arthur

8. “Like I’m Gonna Lose You” - Meghan Trainor

9. “All of Me” - John Legend

10. “Since U Been Gone” - Kelly Clarkson

11. “Love Lies (with Normani)” - Khalid

12. “Someone Like You” - Adele

13. “Leave a Light On” - Tom Walker

14. “Best Thing I Never Had” - Beyoncé

15. “Cry Me a River” - Justin Timberlake

16. “It Ain’t Me” - Kygo

17. “Praying” - Kesha

18. “Say Something” - A Great Big World

19. “Let Her Go” - Passenger

20. “Say You Won’t Let Go” - James Arthur