Spotify açıkladı; aşk acısı çekenler bu sene en çok hangi şarkıları dinledi?

Dijital müzik aktarma platformu Spotify, bu sene platformlarında en çok dinlenen "ayrılık şarkılarını" açıkladı.
Huffington Post'un isteğinden sonra açıklanan listede içinde "ayrılık" geçen ve en çok dinlenen şarkılar yer alıyor.
Spotify'ın 2018'de dünyada en çok dinlenen "ayrılık şarkıları" listesi şöyle:
1. “I Can’t Fall in Love Without You” - Zara Larsson
2. “Jealous” - Labrinth
3. “What About Us” - P!nk
4. “Shout Out to My Ex” - Little Mix
5. “Strongest” - Ina Wroldsen
6. “Irreplaceable” - Beyoncé
7. “Naked” - James Arthur
8. “Like I’m Gonna Lose You” - Meghan Trainor
9. “All of Me” - John Legend
10. “Since U Been Gone” - Kelly Clarkson
11. “Love Lies (with Normani)” - Khalid
12. “Someone Like You” - Adele
13. “Leave a Light On” - Tom Walker
14. “Best Thing I Never Had” - Beyoncé
15. “Cry Me a River” - Justin Timberlake
16. “It Ain’t Me” - Kygo
17. “Praying” - Kesha
18. “Say Something” - A Great Big World
19. “Let Her Go” - Passenger
20. “Say You Won’t Let Go” - James Arthur