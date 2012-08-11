Spordan 2 sene men edildi, yılmadı, 1500 metrede altını kaptı...

Kadınlar 1500 metre finalinde altın madalya alan Aslı Çakır Alptekin'in hikayesi kazandığı başarıyı haklı kılar cinsten. Başarıya koşarken rahatsızlığı nedeniyle vurulduğu iğnede yasaklı madde olmasından dolayı 2 sene spordan men edildi... Sonradan eşi olacak İhsan Alptekin'in de motivasyonuyla spora tekrar başlayan Aslı, Kütahya'da pist yok diye Eskişehir'e gitti, ama en son Kenya'da karar kıldı.

İşte Hürriyet gazetesinin derlediği, o zamandan bugüne Aslı'nın inanılmaz azim öyküsü...

2004 yılında Dünya Gençler Şampiyonası’nda final koşan Aslı için o yaz, taze kariyerinin zirvesi oluyordu. Fakat peri masalı fazla uzun sürmedi. Rahatsızlığından dolayı vurulduğu iğnenin yasaklı madde içerdiğinden habersiz Aslı’nın iki yıl süreyle spordan men edildiği açıklandı.

“Rahatsızdım. Bizim orada bir eczacı vardı, onun tavsiyesiyle iğne vuruldum. Kontrole gireceğimi bile bile niye kendimi tehlikeye atayım. Dopingli olduğumu bilsem sakatım der koşmazdım” diyerek suçsuz olduğunu anlatmaya çalıştı. Ama nafile... O günden sonra Aslı’dan haber alamadık. Uzunca bir süre... Unuttuk onu. Spordan ayrı kaldığı dönemde ne yaptı, ne etti, satır aralarında bile bir haberini görmedik.



Sporu bırakmayı düşünürken, eşini buldu



Sporu bırakmayı bile düşündü. Ama onu tekrar motive eden, antrenörü ve sonradan eşi olacak olan, İhsan Alptekin oldu. Kendisi de milli bir atlet olan Alptekin, kariyerini Aslı için feda ederek spora nokta koydu ve o günden bu yana yalnızca Aslı’nın antrenörlüğünü yapmaya başladı. Bu destekle beraber, genç atlet tekrar mücadelesine döndü. Ancak cezası Eylül 2006’da sona erdiği halde eski formuna ulaşması çok daha uzun sürdü. Antrenörü Alptekin’in ifadesiyle, “Hırs ve azimle çalışan” Aslı’nın 2010 yılında Barcelona’da koştuğu Avrupa Şampiyonası finali onun dönüşünü müjdeleyen yarış oldu. 2011’de ise Daegu’daki Dünya Üniversite Oyunları’nda altın madalya kazanarak bu dönüşü taçlandırdı.



Kütahya’da pist yok diye Eskişehir’e gidip çalıştı, en son Kenya’da karar kıldı



Kütahya’da uygun tartan pist olmadığından antrenman için her gün Eskişehir’e yolculuk eden Alptekin çifti, bu yıl başında hazırlık için bambaşka bir rota seçti: Kenya. Rakımın kimi yerlerde 2 bin metreyi geçtiği bu Afrika ülkesi, Etiyopya ile beraber dünyanın en iyi uzun mesafe koşucularının yetiştiği yerlerden biri. Burada yaşayanların kanında oksijen çok daha fazla depolanıyor. Ve bu da sporcuların dayanaklılığını arttırıyor. Son yıllarda farklı ülkelerden atletler de burayı kamp yeri olarak tercih etmeye başladılar. Kenya’da yaptığı antrenmanlar Aslı için oldukça faydalı geçmiş. Kampta bir yandan kondisyon depolarken, diğer yandan Kenyalıların hayat şartlarını görmek onun motivasyonunu arttırmış.



'Kenya’da hırslandım'



Rakım olarak Kenya bizim için uygundu. Halk bize çok ilgi gösteriyordu. Bir gün antrenman yaparken, ormanın içinden geçtik. İnsanlar ufak evlerin içinde yaşıyorlar. Çocukların ayakkabıları yok, öğretmenler okula koşarak gidiyordu. Atletler de ayakkabısız koşuyordu. Onları görünce hırs yaptım. Bu yoklukta koşuyorlarsa ben daha iyisini yapmalıyım deyip motive oldum...



Süreyya’nın 3:55’ini koşabilir



Aslı, Kenya’daki kamptan döner dönmez İstanbul’da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda koştu. Kariyerindeki bu ilk salon yarışını seyircinin desteğini de arkasına alarak üçüncü bitiren atlet, Helsinki’deki Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’ye çok değerli bir altın madalya getirdi. Aynı yarışta milli atlet Gamze Bulut da gümüş madalya kazanınca, yabancı bir muhabir Türklerin 1500 metredeki sırrı nedir diye sordu kızlara. İkisi de ağız birliği etmişçesine Süreyya Ayhan’ın ismini andı. 2000’lerin başında birdenbire ortaya çıkan Ayhan’ın 1500 metrede, kendine has stiliyle yarışları forse ederek kazanması ona büyük şöhret getirmiş ve bir nevi ülkedeki 1500 metre geleneğini başlatan isim olmuştu. Ayhan’ın aldığı cezayla spordan kopmasının ardından bu kez Elvan Abeylegesse bayrağı devralmış ve Atina 2004’de 1500 metrede Olimpiyat finali koşmuştu. Bugün ise bu mesafenin bayraktarlığını Aslı yaptı. Olimpiyat’tan hemen önce Paris’teki Diamond League buluşmasında 3:56:62 ile en iyi derecesini koşan atlet, Süreyya Ayhan’ın ulaştığı 3:55’lere inebileceğinin sinyalini verdi.



'Ben daha gencim, Aslı abla kazansın'



Gamze Bulut da 1500 finalinde Aslı’nın başarısı için duacıydı. Gamze final için şöyle konuşmuştu: “Burada Aslı Abla kazansın. Benim daha zamanım var.”