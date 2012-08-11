Aslı Çakır Alptekin'in annesi hastaneye kaldırıldı

2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında Kadınlar 1500 metrede 1'inci olarak altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in evinde büyük bir sevinç yaşandı. Aslı Çakır Alptekin'in annesi Hatice Çakır, büyük sevince fazla dayanamadı ve hastaneye kaldırıldı.

Yarışı nefeslerini tutarak izleyen aile madalyanın gelişini büyük bir coşkuyla kutladı.

2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında Kadınlar 1500 metre finalinde 4.10.23 derecesiyle Altın madalyaya koşan Aslı Çakır Alptekin tüm ülkeyi sevince boğdu. Milli sporcunun Antalya'da yaşayan ailesi ise yarışı nefeslerini tutarak izledi. Yarışın ilk saniyelerinden son anlarına kadar büyük bir inançla kızlarına destek veren Alptekin ailesi madalyanın gelişini gözyaşları içerisinde izledi. Kızının madalya kazanacağını adı gibi bildiğini söyleyen anne Hatice Çakır, "Kızımın kazanacağından emindim. Büyük bir mutluluk. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum" dedi.

"Aslı artık sadece benim kızım değil tüm Türkiye'nin kızı" diyen baba Adil Çakır ise "Başbakanımız sayesinde kızım bu başarıyı elde etti. O desteği almasaydı bu madalya gelmezdi. Gururluyum, Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin" dedi.

Evlerinde Türk bayrağı ve Aslı'nın resimleriyle yarışı izleyen kardeşleri ise evlerine gelen misafirleri, "Şampiyonun evine hoş geldiniz" sloganlarıyla karşıladı.



Anne Hatice Çakır Hastaneye kaldırıldı



Bu arada Aslı Çakır Alptekin'in annesi Hatice Çakır, büyük sevince fazla dayanamadı. Kızının altın madalyayı kazanmasının ardından sevinçten ağlamaya başlayan anne Hatice Çakır, kısa süre sonra rahatsızlandı. Oğulları tarafından hastaneye kaldırılan anne Çakır'ın heyecan ve stres nedeniyle fenalaştığı sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.