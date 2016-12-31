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Spor

Sporda 2016 yılında yaprak dökümü yaşandı

Tim Duncan, Kobe Bryant, Miroslav Klose, Nico Rosberg, Michael Phelps, Ana Ivanovic gibi isimler spora veda etti

31 Aralık 2016 15:18

2016 yılı sporseverlerin pek çok başarılı sporcu kariyerini noktaladı.

NBA'de efsaneler arasına giren Kobe Bryant kariyerini tamamladı.

20 yıllık NBA kariyerinde formasını giydiği tek kulüp Los Angeles Lakers'da 5 şampiyonluk yaşayan Bryant, NBA tarihinde 30 bin sayı ve 6 bin asist barajını geçen tek oyuncu olarak tarihe geçti.

San Antonio Spurs'un dünyaca ünlü pivotu Tim Duncan da basketbola veda eden oyuncular arasında yer aldı.

NBA'in emektar yıldızlarından Kevin Garnett da 21 yıllık basketbol kariyerine 2016'da son verdi. Minnesota Timberwolves, Boston Celtics ve Brooklyn Nets takımlarında 55 bin dakikadan fazla sahada kalan Garnett, 2004'te ligin MVP'si, 2008'de de "Yılın En iyi Savunmacısı" ödüllerine layık görüldü.

2016 YILINDA SPORA DAMGA VURAN OLAYLAR

NBA'e veda eden başka bir oyuncu ise Ray Allen oldu. 18 yıllık aktif kariyerinde Seattle SuperSonics, Boston Celtics ve Miami Heat formalarıyla 10 kez all-star seçilen 41 yaşındaki Allen, NBA tarihinde en fazla üç sayı isabeti bulan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

 

Futbolun önemli yıldızları da veda kararı aldı

 

Futbolda 2016 yılında birçok yıldız futbolcu da emeklilik kararı aldı. Uzun yıllar Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Steven Gerrard, kariyerinin son dönemini geçirdiği Amerikan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de kramponlarını astı.

Alman Miroslav Klose ise 16 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin ve 71 golle Almanya Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu unvanlarına erişerek aktif spor hayatına 38 yaşında nokta koydu.

 

Madalya canavarı Phelps de sporu bıraktı

 

ABD'li yüzücü Michael Phelps kendi branşında adını tarihe yazdırarak spor kariyerini noktalayan isimler arasına girdi.

Son 5 olimpiyata katılma başarısı gösteren Phelps, toplamda 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla oyunların en çok kürsüye çıkan ismi oldu.

 

Rosberg şampiyon oldu, veda etti

 

Formula 1'de bu yıl deneyimli sürücülerin yanı sıra sürpriz bir ayrılık da yaşandı. Formula 1'in son dünya şampiyonu pilotu Nico Rosberg, kariyerini zirvede bırakmak amacıyla emekliye ayrıldığını açıkladı.

 

İki ünlü isim tenisi bıraktı

 

2016'da iki tenisçi kortlara veda etti. İlk emekliye ayrılan tenisçi 18 yıllık kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu yaşayan ve dünya sıralamasında birinciliğe en genç yaşta (20) yükselen Lleyton Hewitt oldu.

2008'de dünya sıralamasında kadınlarda bir numaraya kadar yükselen Sırp tenisçi Ana Ivanovic ise, kortlara veda kararını 2016'nın son haftasında 29 yaşındayken duyurdu.

 

Bisiklet efsanesi Wiggins de veda kararı aldı

 

Dünyaca ünlü Büyük Britanyalı bisikletçi Bradley Wiggins de kariyerine 2016'da nokta koyan son sporcu oldu.

Emeklilik kararını hafta içinde açıklayan Wiggins, dünyanın en prestijli bisiklet turnuvası Fransa Turu'nu (Tour de France) 2012'de kazanmasının yanı sıra kariyerinde 5'i altın olmak üzere 8 olimpiyat madalyası elde etti.

 

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