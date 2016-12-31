Sporda 2016 yılına damga vuran olaylar

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Etik Kurulu, rüşvet ve doping soruşturması kapsamında ceza yağdırdı
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Boks tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu ABD'li eski ağır sıklet dünya boks şampiyonu Muhammed Ali, 74 yaşında yaşamını yitirdi.
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Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde yaptığı 110 metrelik dalışla yeni bir dünya rekoru kırdı.
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Futbolda, Süper Kupa'yı Beşiktaş'ı penaltı atışları sonucunda 3-0 mağlup eden Galatasaray kazandı.
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Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, dünya şampiyonu oldu.
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Futboldaki yolsuzluk ve rüşvet skandallarının ardından 8 yıl men cezası alan UEFA Başkanı Michel Platini, FIFA başkanlık seçiminde adaylıktan çekildi.
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Kadın basketbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Nevriye Yılmaz, 36 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladı.
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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisini 4-2 kazanan sarı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunun şampiyonu oldu.
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" iddiasıyla yargılandığı davada, beraatına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.
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2016 Rio Jamaikalı atlet Usain Bolt, 100 metrede altın madalya kazanarak, 3 kez birinciliğ ulaşan ilk isim oldu.
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Futbolda, Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarıyla ilgili yapılan ihaleyi Digiturk 500 milyon dolar bedelle kazandı.
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BBC ve BuzzFeed, aralarında Wimbledon da bulunduğu pek çok tenis organizasyonunda şike yapıldığını iddia eden belgelere ulaştı.
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, stat yakınlarında iki ayrı bombalı terör saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 37'si polis, 7'si sivil 44 kişi şehit oldu.
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Leicester City, İngiltere Premier Lig’de dev takımları geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.
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2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) mücadele eden Türkiye, turnuvaya grup aşamasında veda etti.
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Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı Şenol Güneş Stadı'nın açılışı gerçekleştirildi.
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Olimpiyat şampiyonu ve dünya rekortmeni Rus sırıkla atlamacı Yelena Isinbayeva, profesyonel kariyerini noktaladı.
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Süper Toto Süper Lig'in ilk yarısı Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi.
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Borussia Dortmund'un Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, Afrika'da yılın en iyi futbolcusu seçildi.
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90. Gazi Koşusu'nu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Graystorm" adlı safkan kazandı.
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Milli güreşçi Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyasını getirdi.
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FIFA Altın Top Ödülü'nü, Arjantinli yıldız Lionel Messi kazandı.
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Galatasaray'ın efsane kalecisi ve milli takım kaptanı Turgay Şeren, 84 yaşında vefat etti.
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UEFA'nın yeni başkanı, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin oldu
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37. Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel kazandı.
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2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde, normal süresi 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında, ev sahibi Fransa'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, şampiyonluğa ulaştı.
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Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 6 Ekim'de düzenlenen yarışta atıyla beraber düşerek beyin kanaması geçiren jokey Ömer Kaya, vefat etti.
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Serena Willians WTA sıralamasında 157 hafta zirvede kalarak Martina Navratilova'nın rekorunu kırdı.
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Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar erkekler 400 metre engellide, Ramil Guliyev erkekler 200 metrede, Kaan Kigen Özbilen erkekler yarı maratonda, Emel Dereli ise kadınlar gülle atmada, Türkiye'ye tarihindeki ilk Avrupa şampiyonası madalyasını kazandırdı.
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Basketbolda, 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 60-55 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor, kazandı.
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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu, Galatasaray'ı finansal fair play kriterlerini yerine getirmediği gerekçesiyle UEFA organizasyonlarından 1 yıl men etti.
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655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Recep Kara kazandı.
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Rus tenisçi Maria Sharapova, Avustralya Açık'taki doping testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, ev sahibi Brezilya'nın kültür ve tarihi ile doğa temalı gösterilere sahne olan törenle gerçekleştirildi.
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Futbolcu Umut Bulut'un babası Kemal Bulut, Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybetti.
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Kanser tedavisi gören Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff, 68 yaşında hayata veda etti.
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Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu, 2007 Dünya Şampiyonası'nda doping yaptığı saptanan Elvan Abeylegesse'ye 2 yıl men cezası verdi.
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nı 2. sırada tamamladı.
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Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın resmi açılışı yapıldı
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen, Kadınlar DenizBank CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde, ev sahibi İtalyan Pomi Casalmaggiore'ye 3-0 yenilen VakıfBank, ikinci oldu
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde üçüncü oldu.
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Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finali rövanş karşılaşmasında Fransa'nın Strasbourg ekibini 78-67 yenerek şampiyon oldu.
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Bayanlar Voleybol 1. Ligi Final Etabı 2. devre son maçında Fenerbahçe Grundig'i 3-1 mağlup eden VakıfBank, 2015-2016 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.
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THY Euroleague final maçında Fenerbahçe, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya uzatma bölümünde 101-96 yenilerek, ikincilikte kaldı.
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Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Beşiktaş'ın 79 puanla şampiyon oldu.
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nı, Antalya Stadı'ndaki final maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray kazandı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Real Madrid, penaltılarda Atletico Madrid'e 5-3 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.