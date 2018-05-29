Spora ve sporcuya destek protokolü imzalandı

İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi arasında \"Eğitim ve Spor Protokolü\" imzalandı. Yarının bilim insanları ve sporcularını yetiştirecek çözüm ortaklığı protokolü ile genç üniversiteli sporcular, sporda eğitim desteği alabilecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ile Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerinin Antrenörlük Uygulaması derslerinin uygulama çalışmalarını, Avcılar Belediyesi ortaklığında gerçekleştirecek.

Çözüm ortaklığı sadece bununla sınırlı kalmayıp aynı zamanda bilimsel araştırma, çalıştay ve projelerinde, spor organizasyonlarında, hizmet içi eğitim seminer ve sertifika programlarında ve son olarak eğitimler, projeler, seminerler, dersler için gerekli olan tesis kullanımı da olacak.

Avcılar Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen protokol töreninde; TÜSF 1. Lig Futsal Türkiye Şampiyonası İstanbul Şampiyonu, 13. İstanbul Lale Festivali Üniversitelerarası Plaj Futbolu Turnuvası Şampiyonu, 15. Koç Spor Fest Üniversite Spor Oyunları Futbol Takımı 3’üncüsü, Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonası Türkiye Şampiyonluğu gibi başarılara imza atan İstanbul Gelişim Üniversitesi sporcuları da yer aldı.

Protokol töreninde, yapılan çözüm ortaklığının önemine dikkat çeken Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Genç Dostu Belediyecilik anlayışıyla; Avcılarımızda eğitim veren İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Belediyemiz arasında yarının bilim insanları ve sporcularını yetiştirecek çözüm ortaklığı protokolü imzaladık. Bilim, araştırma, seminer, çalıştay, proje, spor ve sporcu yetiştirecek birçok alanda gençlerin gelişmesine imkân sunacak bir proje olması bakımından bunu önemli görüyoruz. Önemli başarılara imza atan İstanbul Gelişim Üniversitesi sporcularını tebrik ediyorum. Yapmış olduğumuz çözüm ortaklığının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İGÜ ve Avcılar Belediyesi arasında imzalanan “Eğitim ve Spor Protokolü” çalışmasından duyduğu memnuniyeti ve heyecanı dile getiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “İGÜ’nün genç sporcuları sporda bu yıl da başarılarından söz ettirdi. Türkiye’nin Avrupa’dan akredite edilen ilk Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) olma ünvanını taşıyoruz. Spora ve sporcuya çok önem veriyoruz. İmzaladığımız protokolle de sporun ve sporcunun gelişimine imkân tanıyacak bir ortaklığa adım attık” diye konuştu.

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