Spor yazarlarından G.Saray-Arsenal değerlendirmesi: Çekip gideceksiniz

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Arsenal’e 4-1 mağlup olması spor yazarları tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Star gazetesi yazarı Aziz Üstel, Galatasaray Teknik Direktörü Casera Prandelli’yi istifaya çağırarak, “109 yıllık tarihinde böylesine hatalar yapan bir teknik direktörü, ben ilk kez görüyorum. Galatasaray'ın elinde çok iyi bir kadro var. Ama bu kadroyu kullanmayı sahaya sürmeyi bileceksiniz. Bilmiyorsanız, çekip gideceksiniz” dedi.

Spor yazarları Galatasaray-Arsenal maçını değerlendirdikleri yazılarında başta teknik direktörü Prandelli’ye sert tepki gösterdi.

Fotomaç yazarı Mert Aydın, “Teknik direktörler zaman zaman dizilişte değişiklik yaparlar. Sakatlıklar ve formsuzlukları neden olabilir buna. Ama eldeki stoper sayısı belliyken 3 stoperle oynamaya çalışmak, hele bunu Arsenal deplasmanında yapmaya çalışmak intiharla eşanlamlı. Prandelli, üçlü savunmayı denediği Sivasspor maçında Utaka'nın kaçırdıkları nedeniyle bir felakete dönüşmemişti” dedi.

'İnatçılık G.Saray'a zarar veriyor'

Aynı gazeteden Levent Tüzemen de, “Galatasaray Avrupa'da zaferlerini hep cesur oynayarak, rakipten korkmayarak kazanmıştır. Kaybettiği maçlarda bile asla teslimiyetçi bir ruh sergilememiştir” diyerek şunları söyledi:

“Çökmüş İtalyan futbolunun zihinsel olarak tükenmiş ama kendilerini kaf dağında gören İtalyan hocalar yüzünden G.Saray Avrupa'da uzun aradan sonra Terim'le yeniden yakaladığı "Avrupalı ruhunu" kaybediyor. Başkan Ünal Aysal'ın takımın başına musallat ettiği vizyonsuz, maceracı, inatçı İtalyan hocalar sayesinde Galatasaray sıradanlaşıyor... Prandelli için 'İnatçıdır' diyorlar. O inatçılık G.Saray'a zarar veriyor. Görünen köy kılavuz istemezmiş. Sivas maçında 3-5-2 sisteminin yol açtığı zafiyette Utaka ile Atıf eğer Welbeck-Alexis Sanchez olsaydı Emirates'deki facia TT Arena'da yaşanırdı. Sivas'tan daha çabuk, daha hızlı ve daha kaliteli bir takıma karşı 3-5-2 oynanır mı?”

'Hormonlusaray'

Galatasaray’ın 4-1 biten maç için tarihi hezimetten ucuz yırttığı belirten eski futbolcu ve hakem Erman Toroğlu da Başkan Ünal Aysal’a tepki göstererek, “Başkan Ünal Aysal'ın bizzat kendisi. 'Çilek' dedi, 'şeftali' dedi, 'domates' dedi ve Galatasaray'ı 'hormonlusaray'a döndürdü. Sonunda da Arsenal hormonlu golleri Galatasaray'ın kalesine doldurdu. Galatasaray'ın dün geceki hali Ünal Aysal'ın iflasıdır. Peki neden? Galatasaray, Arsenal'e yenilebilir. 4 de yer 8 de yiyebilir. Önemli değil. Ama sahaya çıkar çatır çatır mücadele eder. Herkes 'helal olsun' der. Dün gece Galatasaray şanslıydı. Maç 8-9 olmadı” dedi.

'Çekip gideceksin'

Aziz Üstel de Star gazetesi yazısında Prandelli’nin artık gitme zamanı geldiğini belirterek, “Söyleyecek fazla bir şey yok. Bu maçı Galatasaray kaybetmedi, bu maçı Prandelli kaybetti. Ben Galatasaray'ın bu kadar aciz duruma düştüğü çok az maç izledim hayatımda. 109 yıllık tarihinde böylesine hatalar yapan bir teknik direktörü, ben ilk kez görüyorum. Galatasaray'ın elinde çok iyi bir kadro var. Ama bu kadroyu kullanmayı sahaya sürmeyi bileceksiniz. Bilmiyorsanız, çekip gideceksiniz” diye yazdı.

Eski Beşiktaşlı efsane futbolcu Feyyaz Uçar da Fanatik’teki köşesinde, “Galatasaray’ın defans dizilişini görünce anladık ki Melo yine üçlü çektirecek. Maçtan sonra olmasını dilerdik ama daha devre olmadan üçlüyü çektik. Allah çektirmesin diyeceğiz, lâkin hocamız Prandelli bu ızdırabı bize daha çoook çektirecek gibi” dedi.

'G.Saray raydan çıkıyor'

“Galatasaray’ın da Şampiyonlar Ligi yolcuğunu raydan çıkarıyor” diyen Fanatik yazarı Can Çobanoğlu da yazısında, “İki maç önce Olcan’ı A2 takımına yollayıp sonra Sivas maçının önemli adamı haline getirmek, kötü oynadığı maçlarda dahil Selçuk’a yer verip son anda bir sürü tartışmaya sebep verecek kararla onu kadro dışı bırakmak, Tarık’ı bir sağda bir solda oynatmak ve Veysel’e ısrarla tahammül etmek kendisi dahi hazır değilim diyen Pandev’e önde top tutacak zannedip 11’de başlatmak ve daha birçok tuhaf kararlarıyla Prandelli kendi geleceğini tartışılır hale getirirken Galatasaray’ın da Şampiyonlar Ligi yolcuğunu raydan çıkarıyor” ifadelerini kullandı.