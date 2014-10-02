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Spor

Galatasaray, Arsenal'e direnemedi: 4-1

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Londra'da Arsenal'le karşı karşıya gelen Galatasaray, Welbeck (3) ve Sanchez'in golleriyle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı

02 Ekim 2014 02:00

İngiliz temsilcisi Arsenal ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Muslera, Chedjou, Semih, Veysel, Telles, Sneijder, Melo, Dzemaili, Yekta, Pandev ve Burak Yılmaz'la başlayan Galatasaray, 22. dakikada Welbeck'in attığı golle 1-0 geriye düştü.

30. dakikada Muslera'nın kale vuruşunda orta alandan seken topta Chedjou'nun ters kafa vuruşu ile Danny Welbeck'in önünde kaldı. Welbeck'in ceza sahası sol çaprazında vuruşunda skor 2-0 oldu.

41. dakikada hızlı gelişen Arsenal atağında Mesut Özil'in ara pasında topla buluşan Alexis Sanchez sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Chedjou'yu geçerek vuruşunda Arsenal 3-0'lık üstünlüğü yakaladı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan ekip yine Arsenal olurken, 52. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ceza sahası içinde bekletmeden Danny Welbeck'e verdi ve golcü oyuncu skor'u 4-0'a taşıdı.

60. dakikada Pandev'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak, Szczesny'yi çalımlarken yerde kaldı, hakem Gianluca Rocchi, penaltı noktasını işaret etti ve kaleci Szczesny kırmızı kart gördü.

63. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı vuruşuyla Galatasaray skoru 4-1 yaptı.

Karşılaşma Arsenal'in 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

 

 

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