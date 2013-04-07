Spor yazarları Fatih Terim'in tribüne gönderilmesini değerlendirdi

Galatasaray’ın Mersin İdmanyurdu’nu yendiği maçta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcılarının hakem Süleyman Abay tarafından tribüne gönderilmesini köşe yazarları değerlendirdi.

Fanatik’ten Mehmet Demirkol, Can Çobanoğlu, Oğuz Dizer ve Serdar Tatlı; Fotomaç’tan Rıdvan Dilmen, Levent Tüzemen, Fatih Kuşçu; AMK’dan İskender Baydar, Raşit Altun; Hürriyet’ten Kanat Atkaya, İlker Yasin ve İlhan Söyler’in yazıları şöyle:

Fanatik

Mehmet Demirkol: Hakem yorumu yapmayacağım... Çünkü Moen’den daha kötü olamaz! Abay... Hatası olabilir, ama Real maçının hakeminden daha kötü olamaz. 2 net penaltı, 1 net kırmızı... Peki neden Terim, Davala ve Şaş orada değil de burada kendilerini tribüne yollatacak kadar kendilerinden geçiyor? Çünkü UEFA’nın iktidarı kabul ediliyor, ama TFF’nin edilmiyor. Ama gerçek olan şu ki yakışmıyor... Ben yakıştıramıyorum.

Can Çobanoğlu: Gecenin talihsizi Burak, kabul edilemeyeni ise; 3 teknik adamın birden atılıp, kenarda masör tarafından Cim-Bom’un yönetilmesiydi... Sevgili Abdurrahim bu işler ‘I Love You’ demekle olmuyor.

Oğuz Dizer: Sonra kenarda neler oldu tam olarak bilemiyorum ama Terim’in her önüne geleni ırgalama arzusunu, şık bulmadığımı paylaşmak istiyorum. Sakin olmalısın artık Hoca! Cemaat-imam örneğinin yüzde 100 doğrulanmış halidir Galatasaray’daki. Terim öksürürse Şaş ve Davala da mutlaka hapşırıyor. Olmuyor!

Serdar Tatlı: Özellikle 30’da Dany’ye göstermiş olduğu kırmızı sonrasında Abay’a oyuncular, teknik heyet ve tribünlerden gelen yoğun baskı, Terim’in tribüne gönderilmesinden sonra tavan yaptı. Terim’in, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkmış bir hoca olarak ortamı germesi, aşağılamaya yönelik tavırları ise kendisine hiç yakışmadı.

Fotomaç

Rıdvan Dilmen: Terim ikinci golden sonra tekrar dörtlü savunmaya geçti. Bunlar taktiksel varyasyonlar. Ancak belirtmeden geçemeyeceğim bu kadar sinir, gerginlik, teknik heyetin tamamının atılması ve oyunun dışındaki terslikler yakışmadı. Fatih Terim'e haksızlık olabilir, onun bunlarla uğraşmaması lazım. Şimdi bütün takım gerildi. Terim'in atılmasının sebebini raporlarda görürüz. Basın danışmanıyla tartıştı. Hoş değil, hocaya yakışmıyor. Kırmızı kart için tereddüt yok. Eski hakemlerle de konuştum. Onlar da net kırmızı dedi. Ancak ben olsam kural dinlemez ve atmazdım.

Levent Tüzemen: 60 dakika 10 kişi oynayan G.Saray ikinci yarı Drogba'nın kazanma hırsıyla, tecrübesiyle harmanladığı liderliğiyle müthiş bir geri dönüş yaşadı. Ben Allah'ın adaletine inanırım. Hakem Abay, Terim ve ekibini atarak tarihe geçti ama hem Allah'ın adaletine hem de Drogba ve arkadaşlarının kazanma hırsına çarpıldı.

Fatih Kuşçu: Süleyman Abay, 3 Temmuz sürecinden bu yana, sağduyuyu öncelik edinen Fatih Terim'i de delirtemez. Sahada varlığını göstermeyen, iyi yöneten hakem, özel bir beceri sergilemiş olmuyor, sadece işini yapmış olur. Ama bu kadar vicdan yoran yorum, saçmalığın ötesine geçer ve kasıt aranır.

AMK

İskender Baydar: Ordu maçında yaşananların bir benzeri bu kez Mersin maçında ve Süleyman Abay’la sahneye kondu. Bir takım ‘nasıl ince ince doğranır’ın, ‘sinir sistemiyle nasıl oynanır’ın adeta kitabını yazdı Abay. Galatasaray da işini kolaylaştırdı hakemin.

Raşit Altun: Fatİh Terim’i topu yere vurduğu için atan, Dany’ye son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart veren Süleyman Abay, önce topu yere vuran, sonrasında Drogba’nın penaltısına son adam olarak sebebiyet veren Serkan Yanık’a nedense göz yumdu. Her şeye rağmen dün geceki maç gösterdi ki, Süleyman Abay tarafından ihraç edilen Fatih Terim sezonu kapatsa bile lider Galatasaray şampiyonluğun en büyük favorisidir.

Hürriyet

Kanat Atkaya: Maça iyi hazırlanamamanın bedeli kulübeyi sinir krizi eşliğinde boşaltmaksa, Galatasaray’ın uzun süredir görmediği türde disiplin cezalarının kapısını aralamaksa; kazanç/kayıp hanesini bir daha değerlendirmek gerekir.Ligin boyu kısalmışken elde edilen her 3 puan değerlidir; burada fikir ayrılığı yok, fakat içimi acıtsa da söylemeliyim, bu hırçınlık G.Saray’a hiç yakışmıyor. Muslera ve Drogba olgunluğuna sığınmakta fayda var diyeyim, anlayan anlar…

İlker Yasin: Oturun kardeşler, geçin TV karşısına, maçın ilk dakikasından oyundan atıldığınız ana kadar her görüntüyü dikkatlice izleyin. Amerikan filmlerindeki psikolojisi bozuk, megaloman rolü oynayan, mimik üstadı aktörlere mi yoksa ekibini yanlış yöneten ve operasyon sonucu krizler geçiren deniz piyadelerinin komutanına mı benzetirsiniz kendinizi? Terim bir markadır, ‘Ders alan değil veren’ bir hocadır. Şartlar ne olursa olsun öfkesini kontrol etmek, önder olmak, sakin durmak zorundadır. Çünkü o Fatih Terim’dir. Bir hakem kararıyla kontrolünü kaybeden, tüm ekibini sıradan geçiren, önüne geleni iten kakan kişi benim dostum, ülkenin lider hocası Terim olamaz. Kontrolsüz güç güç değildir!

İlhan Söyler: Hakemin Fatih Terim’i oyundan atmasına doğrusu anlam veremedim. Veremedim çünkü hakemlik sadece cezalandırma mercii değil. Aynı zamanda “yönetme” mercii de. Bu bakımdan Süleyman Abay, anlık bir tepkiyle topu yere vuran Terim’i uyarabilirdi. Eğer daha önce uyardı ve Terim buna rağmen o tepkiyi gösterdiyse hakeme lafım yok. Terim’in atılması, Ordu maçında olduğu gibi G.Saray’ı ateşledi. Daha önce sahada yürüyen 10 futbolcu da sorumluluk almaya başladı. Ve ardından da goller gelmeye başladı.