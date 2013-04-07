Galatasaray isyan bayrağını çekti, Terim, Şaş ve Davala'ya ceza yolda...

Galatasaray, henüz 3. dakikada yenik duruma düştüğü, 60 dakika 10 kişi oynadığı, Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibinin tribüne gönderildiği karşılaşmada Mersin İdmanyurdu'nu 3-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın yıldızı 2 gol atan ve bir penaltı yaptıran Didier Drogba oldu.

Maçın ardından açıklama yapan Fatih Terim, sonuna kadar mücadele edeceğini söylerken, Lig TV'de Maraton programına yaptığı açıklamada da "Sezon sonunda yurt dışına gitme planlarım vardı. Ama hiçbir yere gitmiyorum, kalıyorum. Bunlarla mücadele edeceğim" dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal da maçın ardından bir deklarasyon yayımlayarak mücadele edeceklerini belirtti.

Fatih Terim, daha önce ertelenen 3 maçlık cezası ve dün akşam yaşananlardan sonra 8 ila 10 hafta ceza alabileceğini öne sürülürken, Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ın 5 maç ve Ümit Davala'nın 1 maç hak mahrumiyeti cezası alabileceği iddia edildi.

Galatasaray, son derece gergin geçen karşılaşmada yenik duruma düşmesine ve 60 dakika 10 kişi oynamasına rağmen Mersin İdmanyurdu'nu Drogba (2) ve Melo'nun golleriyle 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 56'ya çıkarırken Mersin İdmanyurdu ise 21 puanda kaldı.

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Türk Telekom Arena'da lig sonuncusu Mersin İdmanyurdu'nu konuk etti.

Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı maça göre, ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı. Terim, Real Madrid maçında ilk 11'de görev yapan Emmanuel Eboue ve Semih Kaya'yı yedeğe çekerken, Mersin İdmanyurdu karşısında bu oyuncuların yerine savunmada Sabri Sarıoğlu ve Gökhan Zan'ı görevlendirdi.

Karşılaşmaya konuk Mersin İdmanyurdu golle başladı. Konuk ekip mücadelenin henüz 3. dakikasında Burhan ile öne geçti.

GOL 3.DK (BURHAN): Ani gelişen Mersin İdmanyurdu atağında Culio sol kanatta topla buluştu ve kale sahasına ortasını gönderdi. Savunma ve Muslera arasında anlaşmazlık çıkınca arka direğe gelen topa Burhan kafayla vurdu ve golü attı.

Henüz 3. dakikada kalesinde golü gören Galatasaray kısa süreli bir şok yaşarken, ilk 10 dakika süresinde oyunda istediği baskıyı sağlayamadı.

Mersin İdmanyurdu, G.Saray savunmasının arkasına attığı toplarla ikinci golü aramaya başladı. Özellikle Lawal ve Mert Nobre ikilisi ile ileride ekili olan Mersin İdman Yurdu'na Galatasaray karşılık vermekte zorlandı.

20. dakikadan sonra oyunda üstünlüğü eline alan Galatasaray, Burak Yılmaz ile beraberlik golüne çok yaklaştı ama yıldız oyuncu direği geçemedi. Kullanılan serbest vuruşta Sneijder topu ceza alanına gönderdi. Gelen topa Burak yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ama top üst direğe vurup dışarıya gitti.

Beraberlik için tüm hatlarıyla Mersin kalesine yüklenen Galatasaray'da 30. dakika Dany, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

KIRMIZ KART: Mersin İdmanyurdu atağında Burhan, Dany'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Dany son adam olduğu için kırmızı kart gördü.

10 kişi kalmasına rağmen ısrarla beraberlik için yüklenen Galatasaray'da Burak Yılmaz bir kez daha direği geçemedi. Galatasaray, rakip ceza alanına yakın bir noktadan serbest vuruş kullandı. Burak topu doğrudan kaleye gönderdi ama top direkten döndü.

Terim çıldırdı

Hakemin Mersin İdmanyurdu lehine faul düdüğünün ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çok sinirlendi. Saha kenarına gelen topu alıp yere vuran Terim, hakemin üzerine doğru giderek uzun süre itiraz etti. Hakeme gösterdiği tepkinin ardından Fatih Terim tribüne gönderildi.

Kalan dakikalarda iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ve ilk yarı Mersin İdmanyurdu'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı. Wesley Sneijder ve Emre Çolak oyundan çıkarken Semih Kaya ve Nordin Amrabat oyuna dahil oldu.

Seyircisinin yoğun bir desteğini arkasına alarak ikinci devreye başlayan Galatasaray ilk dakikadan itibaren Mersin İdmanyurdu kalesini adeta abluka altına aldı. Üst üste pozisyonlar bulan sarı-kırmızılılar yakaladıkları pozisyonu değerlendiremedi.

Galatasaray 57. dakikada Didier Drogba ile mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Etkili paslarla rakip ceza alanına giren Drogba, sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ama top yandan dışarıya gitti.

Sarı-kırmızılı ekip aradığı golü 61. dakikada penaltıdan Melo ile buldu.

GOL-PENALTI 61. DK (MELO): Gelişen Galatasaray kontra atağında Didier Drogba yerde kaldı ve HAKEM Süleyman Abay penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Melo skora dengeyi getirdi: 1-1.

Golden sonrada ataklarını kesmeyen Galatasaray, Melo'nun golünden 9 dakika sonra Drogba'nın ilginç golüyle karşılaşmada ilk defa öne geçti:2-1.

GOL 70. DK (DROGBA): Sabri, sağ kanattan ceza alanına ortasını gönderdi. Gelen topa savunma oyuncusuna rağmen kaval kemiğiyle dokunan Drogba'nın vuruşu yükseldi ve Bicik topa müdahale edemeyince top ağlarla buluştu.

Bu arada Amrabat'a gönderilen sarı kart sonrasında Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş itirazlarından dolayı tribüne gönderilken 81. dakikada Galatasaray'da diğer yardımcı antrenör Ümit Davala itirazları sonrasında tribüne gönderildi.

Olayların, tansiyonun eksik olmadığı mücadelede Galatasaray Drogba'nın golüyle rahat bir nefes aldı. Fildişili yıldız kensinin 2. takımının 3. ise golünü kaydetti.

GOL 84.DK (DROGBA): Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Hamit, ceza alanına ortasını gönderdi. Arka direk yakınlarında Drogba güzel bir kafa vuruşuyla topu bir kez daha ağlara gönderdi:3-1.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

Terim'den maç sonrası sert açıklama

Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında hakeme tepkisi nedeniyle tribüne gönderilen Fatih Terim, maç sonrası sert açıklamalarda bulundu. Terim kendisine yapılanı 'itibarsızlaştıma operasyonu' olarak nitelendirdi.

Fatih Terim, Mersin İdman Yurdu maçının ardından hakem Süleyman Abay'a oldukça tepkiliydi. Oyundan atılması ve atıldıktan sonraki olaylarla ilgili konuşan Terim, "Fatih Terim adaletin olduğu yerde vardır" dedi.

Oyundan atıldığı pozisyonla ilgili ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili önemli açıklamalar yapan terim, maçın hakemi Süleyman Abay'a tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 4. hakemine tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Koca Galatasaray camiası ve bizler, ne yapılmaya çalışıldığının farkındayız. Ne zaman tepki gösteriyoruz? Atıldıktan sonra tepki gösteriyoruz. Tamam ben topu yere vurdum. Eğer buysa atılma nedenim, tamam... Hiç itirazım yok. Mesela 4. hakemler, biz de 4. hakem gibi değil. Kulübe komiseri gibi. 'Otur aşağıya-kalk yukarı...' Şimdi burada bir itibarsızlaştırma operasyonu hissediyorum. Önüne gelen bizi atacak mı? Haksız olduğumuz zaman söylüyoruz, haklı olduğumuz zaman da ifade ediyoruz" dedi.

Hiçbir şey yapmadan atıldığını ancak atıldıktan sonra yaptıklarını kabul ettiğini ifade eden Terim, "Ben hiçbir şey yapmadan 3 maç ceza yemedim. Küfür yok dediler, hakaret yok dediler ama centilmenliğe aykırı hareket var dediler. Şimdi de hiçbir şey yapmadan atıldım. Oradan sonra yaptıklarım, evet bu sefer yaptım. Atıldıktan sonra evet... Şimdi versinler cezayı. Geçen seneden kalma 2 maç cezam da vardı, onu da eklesinler. Kimseye borçlu kalmayı sevmem ben. O alacaklarını da tahsil etsinler. Çünkü zaten PFDK ve Tahkim Kurulu'ndan bir beklentimiz yok. İtimadım da yok, güvenim de yok..." diye konuştu.

Oyundan atıldığı pozisyonda, hakeme dönerek topu vurmadığını belirten Fatih Terim, "Ben 2 senedir hiçbir hakem için konuşmuyorum. Ama bazıları 4. hakemken yapamadıklarını, bugün yapamazlar. Ne yaptım ben? Kendisine dönük topa vurmadım. Oyuncuma kızmadığımı kim söylüyor. Peki Hasan Şaş ve Ümit Davala? Ben bunları şampiyonluğa gittiğimiz için söylemiyorum. Benim gizli gündemim yok. Ama hangi gizli gündemlerin, neler olduğunu bilecek kadar tecrübeliyim. Tabii ki atıldıktan sonra tepki göstereceğim. Sahada da mağlup durumdayım, hem de 10 kişiyiz. Ayrıca topu Süleyman Abay'a doğru vurmadım, başka tarafa doğru vurdum. "Fatih Terim'i ben attım, prestijini sarstım, itibarsızlaştırayım..." böyle bir şey yok. Ben hiçbir hakem için konuşmadım şimdiye kadar. Ancak bundan sonra her maçtan sonra konuşacağım. Bir defa güvenim yok. Artık bazı şeylere güvenimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

Futbola 40 senesini verdiğini ve bundan sonra çok daha hırslı olacağını söyleyen Terim, "Her dakika birilerini suçlayan bir insan değilim. Ben 40 senemi vermişim, bundan sonra da bu işler için uğraşmaya devam edeceğim. Eskisinden daha fazla hırslıyım şu anda. Eğer Fatih Terim varsa, adaletin olduğu yerden vardır. Ben yıllarca kendi haksızlığımı da ifade ettim" şeklinde konuştu.

‘Kararım değişti, gitmiyorum!’

Fatih Terim, yaşanan olayları asla kabul edemediğini söyledi.

Olaylı maçın ardından basın toplantısı düzenleyemeyip basın mensuplarına sokakta açıklama yapan İmparator, daha sonra ise Lig TV’de Maraton programına konuk oldu.

Terim, burada şu açıklamayı yaptı:

“Sezon sonu kafamda başka planlar vardı. Belki yurtdışına gidebilirdim ama şimdi kararım değişti. Hiçbir yere gitmiyorum. Sonuna kadar buradayım.”

Aysal'dan deklarasyon

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Mersin İY karşılaşmasındaki olaylar nedeniyle deklarasyon yayınladı. Aysal, bugün yaşananlar için 'planlı ve organize bir hareket' ifadelerini kullandı.

Aysal, Galatasaray Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında bir deklarasyon yayınladı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Nisan akşamı oynanan Galatasaray-Mersin İdman Yurdu Süper Lig 28. Hafta karşılaşmasında, eğer takımımızın ve taraftarlarımızın gösterdiği olağanüstü direnç olmasaydı bu provokasyon çoktan hedefine ulaşmış olacaktı.

Bu gayretlerin, ligin bitmesine artık sayılı ve kritik haftalar kala, belli odakların tasarladığı planlı ve organize bir hareketin mahsulü olduğunu düşünmemiz için maalesef ciddi emareler bulunmaktadır.

Tüm spor kamuoyu hissetmekte ve bilmektedir ki, artık unutmak istediğimiz çok yakın bir geçmişte kapalı kapılar ardında ve masa başında bugüne kadar birçok organizasyon yapılmış, bunu uygulamak üzere belli isimler görevlendirilmiş ve bu gayretler birçok kez de maalesef başarıya ulaşmıştır.

Eşit rekabet ve adaletli yönetimler üzerine kurulmuş bir lige milyarlarca liralık yatırım yapan kulüpler, sponsorlar ve her şeyden önemlisi hayatının önemli bir bölümünü bu spora adamış futbolseverler için, OYUNUN ADALETSİZ OLDUĞU endişesinin ortaya çıkması, gerekli tedbirler derhal ve gecikmeden alınmaz ise, bütün spor sektörünü tehdit eder boyuta ulaşmak riski ile karşı karşıyadır.

Ayrıca, bu gidişatın, zaten son yıllarda büyük yara aldığı bilinen ve çok önem verildiği her fırsatta altı çizilerek ifade edilen ligimizin MARKA DEĞERİni tamamen sıfırlayacağı da ortadadır.

Galatasaray Spor Kulübü, futbolu anlamsızlaştıran bu oyunun bir seyircisi olmayacaktır. Taraftarımızın bundan emin olarak tahriklere kapılmamalarını, saygın ve sağduyulu duruşlarını devam ettirmelerini önemle rica ediyorum."

Sabri: Garip bir tezgah vardı

Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, "Hakem hata yapabilir, insandır ama bu hatanın ötesine geçmeye başladı. Bu bariz bir şekilde belli oluyor. Lütfen biraz daha dikkat etsinler, çünkü son haftalara giriliyor. Adalet herkese lazım, sadece bize değil" dedi

Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, Mersin maçının ardından açıklamalar yaptı.

Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig’de Mersin İdmanyurdu’nu 3-1 yendikleri karşılaşmanın hakemi Süleyman Abay’a ağır eleştirilerde bulundu.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıoğlu, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Maçın başında yenik duruma düşmemize ve saçma bir kararla 10 kişi kalmamıza rağmen hiçbir zaman oyunu bırakmadık. Onurumuzla, inancımızla sahadan galip gelmesini bildik. Bugün garip bir tezgah vardı ama biz bu tezgaha aldanmadık ve inancımızla kazandık. Sahada hocalarımızın hiçbiri kalmadı, bir taraftarlar kalmıştı atılmadık. Onları da atarlar diye bekliyordum" diye konuştu.

Hakemlerden adaletli yönetim beklediklerini dile getiren Sabri, şunları kaydetti:

"Çok garip şeyler oluyor. Biz adalet istiyoruz, ekstra bir yardım istemiyoruz. Galatasaray camiası olarak çok büyük bir camiayız. Galatasaray camiası her zaman hocalarına ve futbolcularına sahip çıkar. Kötü oynayabiliriz, kötü mücadele edebiliriz, yenilebiliriz. Bunun muhasebesini hocamız yapar ama hakemin böyle kötü bir maç yönetme hakkı yok. Hakem hata yapabilir, insandır ama bu hatanın ötesine geçmeye başladı. Bu bariz bir şekilde belli oluyor. Lütfen biraz daha dikkat etsinler, çünkü son haftalara giriliyor. Adalet herkese lazım, sadece bize değil."

Saha kapatma geliyor

Karşılaşmanın 81. dakikasında oyun alanına 2 Galatasaray taraftarının girmesi kulübü de ağır bir yaptırımla karşı karşıya bıraktı.

TFF temsilcileri tarafından rapor edilen olay sonrası yarın PFDK’ya sevk edilecek olan sarı-kırmızılılara 1 ila 3 maç arası seyircisiz oynama ve ağır bir para cezası gelebileceği kaydedildi.

Terim sezonu kapadı!

Sahaya girerek hakemin üzerine yürüyen, TFF temsilcisine hareket eden Fatih Terim’in başı çok ağrıyacak. Maç sonunda federasyon ve kurullarına eleştiriler yönelten Terim’in, ertelenen dosyası ile birlikte cezası ağır olacak

Maçın 44. dakikasında önce 4. hakem Ali Palabıyık ile tartışan sonra saha içine girerek hakem Süleyman Abay’ı üzerine yürüyen, tribüne gönderilmesinin ardından da temsilci ile sert bir şekilde tartışan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e ağır ceza geliyor.

Orduspor maçında hakem tarafından tribüne gönderilen ve 3 maçlık cezası Kayserispor müsabakasıyla biten Terim, 2 hafta sonra tekrar aynı eylemi gerçekleştirince çok ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

Geçen sezon aldığı üç maç cezanın iki maçı Tahkim Kurulu tarafından 2 yıl süreyle ertelenen Terim’in dosyası son eyleminden sonra açılacak. Sabıkası bulunan Fatih Terim’in dün 4. hakem Palabıyık, hakem Abay ve temsilci Hasan Özbulut’a hakaret ettiği raporlara yansıdı.

Hakem Abay’ın üzerine yürümeden önce İdari Koordinatör Şükrü Hanedar ve yardımcı antrenör Hasan Şaş tarafından engellenmek istenen, ancak öfkesini yenemeyen deneyimli teknik adam hakem ve temsilci raporları doğrultusunda yarın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek.

10 maçı bulabilir

Fatih Terim’in dün akşamki eylemleri sonrası alacağı ceza 10 maçı geçebilecek. Talimatın, “Kişilik haklarına saldırı ve hakaret” başlıklı 42. maddesinin (C) bendine göre hakeme söz konusu eylemde bulunan teknik adamlara 3 ile 7 maç arası ceza öngörülüyor. Terim sahadan çıkarken temsilci ile de benzer bir diyaloğa girdiği için bu maddeye göre alacağı toplam ceza alt sınırdan 6 maç olacak. Geçen seneden ertelenen 2 maçlık cezanın da devreye girmesiyle yaptırım 8 maça çıkabilecek. Yeşil alan ihlali de cezaya eklendiği takdirde ceza on maç olacak. Karşılaşma sonrası federasyon ve kurullarını ağır bir dille eleştiren Terim’in cezası daha da artabilecek.

Bu durumda deneyimli teknik adam Süper Lig’in bitmesine 6 hafta kaldığı için sezonu kapatmış olacak ve cezası gelecek sezona sarkacak. Bu arada hakem tarafından tribüne gönderilen yardımcı antrenör Hasan Şaş’ın da hakaret ettiği ve raporlara yazıldığı öğrenildi. Hasan Şaş’ın en az 5 maç, yine tribüne gönderilen Ümit Davala’nın da asgari bir maç ceza alacağı kaydedildi.