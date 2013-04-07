Galatasaray 10 kişi ile 3 puanı aldı

Galatasaray, ligin 28. haftasında Mersin İdmanyurdu'nu ağırladı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Dany'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda bulduğu 3 golle 3 puana ulaştı. Rıdvan Dilmen % 100 Futbol'da karşılaşmayı değerlendiriyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Mersin İdmanyurdu'nu ağırladı.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Burhan Eşer'in attığı golle yenik duruma düşen Galatasaray'da Dany 30. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyu dışı kaldı.

İlk yarıda aradığı golü bulamayan Galatasaray, son derece gergin geçen ve Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ile Hasan Şaş'ın tribüne gönderildiği karşılaşmayı kazanmasını bildi.

Galatasaray, 61. dakikada penaltıdan Melo, 70. ve 84. dakikalarda Drogba'nın golleriyle 3 puana ulaştı.

Maçtan ilk dakikalar

90' Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Nordin Amrabat için ofsayt bayrağı kalkıyor.

87' Gelişen Mersin İdman Yurdu atağında Burhan Eşer sağ kanattan ortasını yapıyor. Semih Kaya rakibinden önce araya girerek topu kafayla kornere gönderiyor.

84' Galatasaray'ın üçüncü golünün asistini yapan isim Hamit Altıntop oluyor.

Drogba ile fark 2

84' GOOOL!! Galatasaray, Didier Drogba'nın golüyle skoru 3-1'e taşıyor. Dakikalar sonra kullanılan serbest vuruşta Hamit Altıntop ceza alanına ortasını yapıyor. Arka direğe hareketlenen Didier Drogba'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluşuyor.

84' Mersin İdman Yurdu'nun son oyuncu değişikliğinde Ben Yahia, Emanuel Culio'nun yerine oyuna giriyor.

80' Hızlı gelişen Galatasaray atağında kendisini çalımlayan Nordin Amrabat'ı düşüren Serkan Yanık sarı kart görüyor.

76' Galatasaray adına maçın son oyuncu değişikliğinde bu akşam iki topu direkten dönen Burak Yılmaz'ın yerine Emmanuel Eboue oyuna dahil oluyor.

74' Mersin İdman Yurdu'nda Adewole Raheem Lawal kenara gelirken Eren Tozlu oyuna dahil oluyor.

74' Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emanuel Culio ön direğe doğru ortasını yapıyor. Topa hareketlenen Can Erdem'in kafa vuruşunda top yan ağlara gidiyor.

72' Gelişen Mersin İdman Yurdu atağında Burhan Eşer'e faul yapan Nordin Amrabat sarı kart görüyor. Amrabat bu kartın ardından önümüzdeki hafta cezalı duruma düşüyor.

Drogba takımını öne geçirdi

70' GOOOL!! Didier Drogba'nın ilginç golüyle Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Savunmanın kaptırdığı topla gelişen Galatasaray atağında Sabri Sarıoğlu sağ kanattan içeri kat ederken pasını Didier Drogba'ya aktarıyor. Ceza alanında topla buluşan Drogba'nın kaval kemiğiyle yaptığı vuruşta havalanan top, kaleci David Bicik'in hatasıyla birlikte ağlara gidiyor.

66' Mersin İdman Yurdu'nun ilk oyuncu değişikliğinde Mert Nobre'nin yerine Can Erdem oyuna dahil oluyor.

64' Gelişen Galatasaray atağında Didier Drogba'yla verkaça giren Nordin Amrabat penaltı noktası yakınlarında topla tekrar buluşuyor. Amrabat'ın şutunda kaleci David Bicik topu başarıyla kurtarıyor.

Melo ile skora denge geldi

61' GOOOL!! Galatasaray Melo'nun penaltı golüyle skora 1-1'lik eşitlik getiriyor.

61' Penaltı için topun başına Felipe Melo geçiyor.

Hakem penaltı noktasını gösterdi

60' Gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Didier Drogba ceza alanına giriyor. Kademeye girmeye çalışan Serkan Yanık'ın Drogba'ya yaptığı müdahale sonrası Süleyman Abay penaltı noktasını gösteriyor.

59' Rakip yarı alanda kazanılan serbest atışta topun başına geçen Didier Drogba uzak mesafeden kaleyi yokluyor. Drogba'nın şutunu kaleci David Bicik çeliyor.

57' Nordin Amrabat'ın pasıyla topu alan Didier Drogba topu Joseph Boum'dan kurtardıktan sonra Tanju Kayhan'ı da çalımlayarak ceza alanına giriyor. Kaleciyle karşı karşıya kalan Drogba'nın yerden şutu yandan auta çıkıyor.

55' İkinci yarının geride kalan dakikalarında eksik oynayan Galatasaray oyunu rakip yarı alana yıkmayı başarıyor. Mersin İdman Yurdu skor avantajı dolayısıyla hücumu fazla düşünmüyor.

51' Gelişen Galatasaray atağında Felipe Melo'nun pasında topla buluşan Didier Drogba ceza alanı dışından kaleyi yokluyor, savunmadan seken top kornere çıkıyor.

50' Taç çizgisi yakınlarında Felipe Melo'nun pasını eliyle kesen Murat Ceylan sarı kart görüyor.

48' Sağ kanattan Sabri Sarıoğlu'nun yaptığı ortayı kalesini terk eden David Bicik yumrukluyor. Kaleciden gelen topu önünde bulan Nordin Amrabat sağına aldığı topu kaleye gönderiyor, top savunmadan dönüyor.

46' Nordin Amrabat ise Emre Çolak'ın yerine oyuna giren bir başka isim oluyor.

46' Galatasaray ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlıyor. Wesley Sneijder'in yerine Semih Kaya oyuna dahil oluyor.

46' Süleyman Abay'ın düdüğüyle müsabakanın ikinci yarısına Mersin İdman Yurdu başlıyor.

İlk yarı skoru

45' Süleyman Abay ilk devreyi bitiren düdüğünü çalıyor. Mersin İdman Yurdu'nun 1-0 önde kapattığı devreyi Galatasaray 10 kişi tamamlıyor.

45' Ceza alanına gönderilen topla buluşan Didier Drogba pasını Burak Yılmaz'a aktarıyor. Burak'ın dönerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıkıyor.

45' Kazanılan serbest vuruşta Wesley Sneijder'in ortasına yükselen Felipe Melo'nun kafa vuruşunda top üst ağlarda kalsa da öncesinde ofsayt bayrağı kalkıyor.

45' Hakem Süleyman Abay, Emanuel Culio'nun Burak Yılmaz'a yaptığı faul sonrası oyunu durduruyor. Avantajının kesildiğini düşünen Hamit Altıntop düdükten sonra topa vurarak tepki gösterince Abay, Hamit'e sarı kartını gösteriyor.

45' Dördüncü hakemin işaretiyle ilk yarının sonuna 5 dakika daha ekleniyor.

45' Hamit'in Nduka'ya yaptığı faul sonrası saha kenarında hakeme aşırı tepkilerde bulunan Fatih Terim bu dakikada dördüncü hakem tarafından saha dışına gönderiliyor.

Terim'den hakeme tepki

44' Orta alanın sol taç çizgisi yakınlarında Hamit Altıntop, Nduka Morrison Ozokwo'ya faul yapıyor. Bu faulün ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim oldukça sinirleniyor ve hakeme tepki gösteriyor. Bu dakikalarda oyun bir süre duruyor.

42' Sol kanattan kazanılan endirekt serbest vuruşta topun başına geçen Emanuel Culio ceza alanına ortalıyor. Savunmadan gelen Joseph Boum'un kafa vuruşunda top üstten auta çıkıyor.

40' Melo'nun pasında araya girip topu çalan Emanuel Culio seri hareketlerle soldan ceza alanına giriyor. Kademeye girmeye çalışan Felipe Melo'dan sıyrılmaya çalışan Culio topu ayağından açınca kaleci Fernando Muslera son anda topa müdahale ederek tehlikeyi önlüyor.

37' Kendisine yapılan faulden kazanılan frikik sonrası Burak Yılmaz topun başına geçiyor. Direkt kaleyi düşünen Burak'ın şutu üst direkten geri geliyor.

34' Kazanılan serbest atışta topun başına geçen Wesley Sneijder'in ceza alanına yaptığı ortayı savunmasına yardıma gelen Mert Nobre kafayla karşılıyor.

34' Gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Sabri Sarıoğlu'nun ortasını Tanju Kayhan eliyle kesince sarı kırmızılılar tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanıyor.

32' Hakan Balta da hakeme itiraz ederek sarı kartı gören bir başka oyuncu oluyor.

31' Aynı poziyondaki faul sonrası kalesini terk ederek hakeme itirazlarda bulunan Fernando Muslera ise sarı kart görüyor.

30' Dany Nounkeu kaleye giden Burhan Eşer'i arkadan düşürdüğü için Süleyman Abay tarafından kırmızı kartla cezalandırılıyor.

28' Hızlı paslarla rakip kaleye giden Mersin İdman Yurdu'nda Tanju Kayhan'ın pasıyla topla buluşan Burhan Eşer ceza alanına girdikten sonra şutunu atıyor. Burhan'ın etkisiz vuruşunda top yandan auta çıkıyor.

23' Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Wesley Sneijder ceza alanına ortasını yapıyor. Kalabalığın arasında topa iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu üst direkten auta çıkıyor.

20' Santraya yakın bir noktada rakibi Felipe Melo'yla çıktığı hava topu mücadelesinde faul yapan Adewole Raheem Lawal sarı kartı gören oyuncu oluyor.

18' Ceza alanı dışında topla buluşan Emre Çolak ceza yayı üzerinden şutunu atıyor, top kaleci David Bicik'te kalıyor.

15' Gelişen Galatasaray atağında Didier Drogba sol çaprazda topla buluşuyor. Rakibini geçip kaleye gören Drogba'nın şutunu David Bicik kurtarıyor. Kaleciden seken top Burak'ın önüne gelmeden savunmada Joseph Boum topu kornere gönderiyor.

Yine Muslera

15' Orta alanda topla buluşan Mert Nobre'nin ara pasında Burhan Eşer topa hareketleniyor. Kalesini terk eden Fernando Muslera son anda araya girerek topu uzaklaştırmayı başarıyor.

İkinci gol Muslera'ya takıldı

13' Hızlı gelişen Mersin İdman Yurdu atağında Mert Nobre'nin pasında savunma araya girse de Emre Çolak hücuma çıkarken topu Adewole Raheem Lawal'a kaptırıyor. Lawal'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan Eşer'in şutunu Fernando Muslera kurtarıyor. Topu bir kez daha önünde bulan Burhan yerde yatarken bir şut daha atıyor, Muslera topu bir kez daha kurtarıyor

12' Wesley Sneijder'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Emre Çolak ceza alanına ortalıyor. Top herkesi aşarak taça çıkıyor.

11' Gerida kalan dakikalarda Galatasaray topa daha çok sahip olarak rakip kalede baskı kurmaya çalışırken, kendi yarı alanına çekilen Mersin İdman Yurdu rakibin kaptırdığı toplarla hızlı hücumlar geliştirmeye çalışıyor.

TT Arena'da şok gol

8' Orta yuvarlak civarında topla buluşan Hamit Altıntop'a kayarak sert bir faul yapan Joseph Boum sarı kart görüyor.

6' Sağ kanattan Sabri Sarıoğlu'nun ortasını Mersin İdman Yurdu savunması karşılıyor. Ceza alanı dışında topu önünde bulan Wesley Sneijder göğüs kontrolünün ardından şutunu atıyor, savunmadan seken top kornere çıkıyor.

3' GOOOL!! Mersin İdman Yurdu Burhan Eşer'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçiyor.

1' Süleyman Abay ilk düdüğünü çalıyor ve müsabakaya Galatasaray başlıyor.

0' Galatasaray maça beyaz formasıyla çıkarken, Mersin İdman Yurdu kırmızı lacivert çubuklu formasıyla sahada yer alıyor. Öte yandan TT Arena Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar göze çarpıyor. (NTV Spor)