Spor yazarı İlhan Erk Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Erk, koronadan dolayı Türkiye'de ölen ilk gazeteci oldu. üyeleri spor yazarı İlhan Erk'in yeni tip Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Erk, Koronavirüs'ten dolayı Türkiye'de ölen ilk gazeteci oldu.

Daha önce Tercüman ve Güneş gazetelerinde çalışan Erk için Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, "Lise 1’de basın sektörüne Tercüman gazetesine ofisboy olarak girdiğimde tanımıştım İlhan Erk abimizi. Yıllarca Tercüman Ve Güneş gazetesinde birlikte çalıştık. Pamuk kalbiyle kimseyi kırmaz, incitmezdi, sorunlarını hep içine atardı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olan İlhan abimiz, korona virüsten hayatını kaybeden ilk Türk gazeteci oldu. Korona virusü nedeniyle tören bile yapamıyoruz. Acımız sonsuz. İlhan Erk bugün (14 Mayıs 2020) sabah özel bir ekip tarafından Kabasakal mezarlığında toprağa verilecek. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.” mesajını paylaştı.

İlhan Erk