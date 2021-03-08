Spor yazarı Erman Özgür: Boyd'un Beşiktaş'tan bahsetmesi etik değil, şikeci damgası yiyeceksin boşu boşuna

Galatasaray - Sivasspor maçının ardından kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tyler Boyd'un yaptığı açıklamayı değerlendiren spor yazarı Erman Özgür, "Boyd'un maç sonunda Beşiktaş'tan bahsetmesi hiç etik değil. Çok çok yanlış. Zaten her şeyden nem kapmaya müsait bir ortam var. Şikeci damgası yiyeceksin, ne gerek var" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Galatasaray ve Sivasspor arasında 2-2 biten karşılaşmada bir gol atan Boyd, maçın ardından yaptığı açıklamada "Bugün çok önemli bir maçtı, Beşiktaş için de önemliydi. Sivasspor'a puan kazandırdık. Gol attığım için mutluyum. Hem Sivasspor'a hem de Beşiktaş'a yardım ettiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Tivibu Spor'da karşılaşmayı değerlendiren Erman Özgür, bir futbolcu için bir camiayı sevmenin profesyonelliğin önüne geçmemesi gerektiğini belirterek, "Boyd'un maç sonunda Beşiktaş'tan bahsetmesi hiç etik değil. Çok çok yanlış. Zaten her şeyden nem kapmaya müsait bir ortam var. Beşiktaş da bundan zarar görür. Beşiktaş'la da maçın var. Rıza hoca oynatsa bir türlü oynatmasa bir türlü" dedi.

Sivasspor forması giyen Boyd'un açıklamaları sonrası "şikeci" damgası yiyebileceğini ifade eden Erman Özgür, "Başka bir ülkede futbol oynasan neyse. Aynı ülkede başka bir takımla maçın varken, rakip takımlarıyla varken böyle bir röportaj olur mu Allah aşkına? Kötü niyetli olmasan da bu ülkenin futbol kültürü hassastır" dedi.

TIKLAYIN | Tyler Boyd: Buradan puan alarak Sivasspor ve Beşiktaş'a yardımcı olduğumuz için çok mutluyum



