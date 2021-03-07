Tyler Boyd: Buradan puan alarak Sivasspor ve Beşiktaş'a yardımcı olduğumuz için çok mutluyum

Sivasspor forması giyen Tyler Boyd, Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından çarpıcı ifadeler kullandı. Boyd, "Buradan puan alarak Sivasspor ve Beşiktaş'a yardımcı olduğumuz için çok mutluyum" dedi.

Bonservisi Beşiktaş'ta olan ve Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd, "Bu maç çok önemliydi. Sivasspor ve Beşiktaş için önemliydi. Sivasspor'a puan kazandırmış olduk. Sivasspor ve Beşiktaş'a yardımcı olduğumuz için çok mutluyum" dedi.

Fayçal Fajr ise "Bu çok zor bir maçtı. Büyük bir kulübe karşı oynadık. Takım olarak baştan sona mücadele ettik. İşimizi iyi yaptık. Sadece ilk 11 değil, yedeklerle beraber çok iyi mücadele ettik. Bu puanı sonuna kadar hak ettik. Ali Şaşal'ı ayrı bir yere koymak lazım. Son dakikalarda çok iyiydi, birkaç defa orada topu engelledi. Hakan ve Uğur da vücuduyla topu engellediler. Biz takım olarak buradan puan aldık" ifadelerinin kullandı.