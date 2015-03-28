Spor yapmak orta yaşlı erkeklerde kanser riskini düşürüyor

JAMA Onkoloji tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kırklı yaşlarda spor yapan erkeklerde akciğer kanseri ve kolorektal kanser riski spor yapmayan erkeklere nazaran daha az. Artaştırmada, bu kanserler türlerinin saptanması halinde de spor yapan kişilerin hayatta kalma şansı artıyor.

Vermont Üniversitesi araştırmacıları az miktarda sporun dahi kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Zindelik-kanser ilişkisi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere Kanser Araştırma kurumu erkeklerde spor yapma seviyeleri ve kanser riski arasındaki bağlantıları araştırmanın yeni bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Fiziksel olarak aktif olmak ile sağlıklı ve dengeli beslenmenin kanser ve diğer hastalıklara yakalanma riskini azaltmada önemli faktörler olduğu bilinmektedir.

Ama çalışmanın yazarı Dr Susan Lakoski kanser riskini kabul edilebilir seviyelere azaltmak için ne kadar spor yapmaları gerektiğini insanlara anlatmanın daha faydalı olacağını söyledi.

Bu, söz konusu kişinin kardiyo-solunum uygunluk ölçümü ile başlayan bir kişiselleştirilmiş plan şeklinde olabilir.

Koşu Bandı testi

Teksas'da 46 ve 50 yaşları arasında 14.000 erkek üzerinde yapılan çalışmada koşu bandı üzerinde kardiyo-solunum düzeyleri test edildi.

Bundan sonra 1971 ve 2009 yılları arasında, ortalama altı buçuk yılda bir fiziksel seviyeleri düzenli olarak test edildi.

1999 ve 2009 yılları arasında, erkeklerin 1,310'una prostat kanseri, 200'üne akciğer kanseri ve 181'ine kolorektal kanser tanısı kondu.

Çalışmada, orta yaşta zindelik düzeyi yüksek olan erkeklerin, zindelik düzeyi düşük erkekler ile karşılaştırıldığında, akciğer kanseri riskini % 55 ve kolorektal kanser riskini % 44 azalttığı bulundu.

Ancak, çalışmada orta yaş erkeklerde zindeliğin prostat kanseri riskini azaltmada bir etkisi görünmedi.

Yazarlar, bunun kesin nedenlerinin bilinmediğini söylüyor.