Spor yaparken, kalp krizi riskine dikkat

BURSA, (DHA)- KARDİYOLOJİ Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, \"Fazla kilolardan kurtulmak isteyenler, ağır sporlar yapmak yerine; yürüyüş, yüzme ve koşma gibi hafif sporlar tercih etmeliler. Yemek yedikten hemen sonra yapılan spor da kalp açısından ciddi risk oluşturuyor\" dedi.

Özel Hayat Hastanesi\'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, insan sağlığını tehdit edici en büyük risk unsurlarından biri olan ve hem ülkemizde, hem de dünya genelinde en büyük ölüm nedeni olarak gösterilen kalp krizinden korunma yöntemlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Özellikle son yıllarda sporcular üzerinde artış gösteren ölümlü kalp krizi vakaları, spor ve kalp krizi arasındaki ilişkiyi tartışma unsuru haline getirirken, Özel Hayat Hastanesi\'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali EminLatif; kalp krizi riskinin her an \'geliyorum\' dediğine dikkat çekerek, genç yaşlı demeden, herkesin başına gelebilen bu tehdit ile ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulundu.

Kalp krizinin aniden ortaya çıktığını ancak bu ihtimalin, uzun yılların etkisiyle gerçekleşen çok ciddi bir sağlık sorunu olduğunu anımsatan Uzm. Dr. Ali EminLatif, kalp hastalıklarının önlenebilir hastalıklar grubunda bulunduğunu belirterek, hekim kontrolünde gerçekleştirilen tedavilerin başarılı sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

Özellikle son yıllarda, ülkemizde ve dünyadaki kalp krizi sonucu yaşanan ölümlü sporcu vakalarını da hatırlatan Uzm. Dr. Ali Eminlatif; \"Spor yapanların sağlık muayenelerini düzenli şekilde yaptırması gerekiyor. Özellikle spora yeni başlayan ve fit olmadan ağır spor (body, fitness vb.) yapan kişilerde, diğer spor yapan kişilere göre kalp krizine yakalanma riski daha fazla. Fazla kilolardan kurtulmak isteyenler, ağır sporlar yapmak yerine; yürüyüş, yüzme ve koşma gibi hafif sporlar tercih etmeliler. Yemek yedikten hemen sonra yapılan spor da ciddi risk oluşturuyor\" açıklamalarında bulundu.

\'PEK ÇOK BELİRTİSİ VAR\'

Her yıl binlerce insanın kalp krizi geçirdiğini ve bunların da 3/1\'nin kadın olduğuna dikkati çeken Dr. Eminlatif, \"Çocukluktan itibaren gelen dengesiz beslenme süreci, genetik yapı, stresli ve hareketsiz yaşam, sigara kullanımı, kolesterol, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi sebepler, yavaş yavaş damarları tıkayıp kalbi etkileyerek, koroner arter hastalığına yol açar ve bir gün aniden kalp krizine sebebiyet verir. Kalp krizi göğüste, kollarla birlikte boyuna vuran bir baskı şeklinde terleme, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi pek çok belirtinin aynı anda veya ayrı ayrı ortaya çıkmasıyla görülür\" dedi.

\'TEDAVİSİ MÜMKÜN\'

\"Önlenebilir hastalık grubu içerisinde yer alan kalp hastalıklarının ve kalp krizinin genetik, yaş ve cinsiyet gibi değiştirilmesi mümkün olmayan faktörler dışında, mevcut durumların tedavi edilmesi ile tehdit aşaması en az seviyeye indirilebilir\" diyen Dr. Eminlatif, \"Düzenli egzersiz, 45 yaş üzerinde kardiak açıdan yüksek riskli hastalarda doktor kontrolünde asprin kullanılması ve kilo kontrolü ile risk süreci azaltılabilir\" ifadesini kullandı.



