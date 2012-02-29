Spor spikerinin aşkı müzik dünyasından

T24 - NTV’de bayrağı Burcu Esmersoy’dan devralan ve ekranların en popüler kadın spor spikeri haline gelen Dilara Gönder, aradığı aşkı spor ya da TV değil, müzik dünyasında buldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, binlerce hayranı olan, sosyal paylaşım sitelerindeki fan sayfalarının sayısı giderek artan Gönder, kalbini Koray Candemir’e kaptırdı.

Gizlemeye çalıştılar

Kargo grubu dağıldıktan sonra Maskot grubunu kuran rock müziğin sevilen ismi Koray Candemir, bir süredir Dilara Gönder ile birlikte... İkili bu birlikteliği gözlerden uzak yaşamak istese ve o nedenle gizli tutmak için büyük çaba harcasa da sürpriz aşkın duyulmasını engelleyemedi.