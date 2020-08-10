Spor spikeri Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede kanser nedeniyle 42 yaşında yaşamını yitiren spor spikeri Emre Gönlüşen memleketi Adana'da son yolculuğa uğurlandı.

Bir süredir kanserle mücadele eden Gönlüşen'ın yendiği hastalık, Aralık ayında yeniden belirti gösterdi. Bu olumsuz gelişmeyi sosyal medyadan, "Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken Var'dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı" mesajıyla duyuran Gönlüşen'e birçok spor kulübü ve spor basınından destek mesajları atıldı.

Adana'da tedavisi süren Gönlüşen, dün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uzun yıllar çeşitli kanallarda görev alan 2 çocuk babası Gönlüşen için memleketi Adana'da bugün cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adanaspor Başkan Vekili Hamza Akgül, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Emre Gönlüşen'i son yolculuğuna uğurlamak için gelen sevenleri ile tuttuğu takım olan Adanaspor'un taraftarları da Kabasakal Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Taraftarların ve sevenlerinin omuzlarında taşınan Gönlüşen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Adanasporlu taraftarlar, Gönlüşen'in mezarına takımlarının atkılarını bıraktı.

Emre Gönlüşen kimdir?

Emre Gönlüşen 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da doğdu. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda yaklaşık iki yıl diksiyon eğitimi aldı. İlk hayali, taraftarı olduğu Adanaspor'un maçlarını seslendirmekti.

Adana'da önce yerel televizyonlarda çalışan ve bu hayalini gerçekleştiren Emre Gönlüşen; kurgu, montaj, haber spikerliği ve çeşitli programlar yaptı. Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi maçlarını yayımlayan TV 8'e deneyimlerinden bahsederek mail attı.

TV 8 yönetimi tarafından kanala davet edildi. Ayağının tozuyla İnter Milan maçını anlattı, beğenilince işe başladı.

Gönlüşen daha sonra D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports'ta çalıştı. Spor tutkusu dışında sıkı bir müzik takipçisi olan Gönlüşen, Beatles ve Rolling Stones hayranıydı.

Emre Gönlüşen, evli ve iki çocuk babasıydı.