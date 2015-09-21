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Sağlık

Spor salonuna giden her 10 erkekten biri 'bigoreksiya' hastalığından muzdarip

Uzmanlar, hastalığın her iki cinsiyeti de etkileyebileceğini söylüyor

21 Eylül 2015 18:56

İngiltere'de spor salonlarına giden her 10 erkekten birinin, kendini yeterince yapılı ve kaslı olarak görmeme ve görüntüleri konusunda takıntılı davranış sergileme şeklinde kendini gösteren bigoreksiya hastalığından muzdarip olduğu belirtildi. Uzmanlar, hastalığın depresyon, steroid kullanımı, hatta intihar gibi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; bigoreksiya olarak da bilinen kas dismorfisi, yapılı ve kaslı olmalarına karşın kişinin kendisini çelimsiz görmesine neden oluyor. Uzmanlar "ters aneroksiya" diye de tanımlanan hastalığın her iki cinsiyeti de etkileyebildiğini ve çoğunlukla doktora gidilmediğini söylüyor.
Vücut Dismorfisi Hastalığı Vakfı'ndan Rob Wilson, "Spor salonlarına giden erkeklerin yüzde 10'unda bu hastalığın olduğunu biliyoruz" dedi.

Wilson, sorunun giderek büyümesine karşın, çoğu vakanın hastalığın pek bilinmemesi nedeniyle teşhis edilmediğini söylüyor. Wilson, hastalığı, "Kas dismorfisi kişinin kendisini yeterince yapılı ve kaslı görmemesidir. Bu hastalığı çeken binlerce kişi var. Hastalar genelde görüntülerine fazlasıyla takıntılı, kendilerine güvenleri az ve ayrıca kaygı düzeyleri yüksek" sözleriyle tanımladı.

Rob Wilson, erkeklerin başarılı, güçlü ve çekici olmak için belirli bir görünüme sahip olmaları gerektiği fikrine giderek daha çok koşullandığına dikkat çekiyor. Bigoreksiya'nın nedeni tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar genetik olabileceğini ya da beyin kimyasındaki bir dengesizlikten kaynaklanabileceğini söylüyor. Deneyimlerin de hastalıkta rol oynayabileceği ve çocukken taciz edilen ya da arkadaş ortamında ezilenlerde bigoreksiyanın daha sık ortaya çıktığı vurgulanıyor.

 

Belirtileri neler?

 

Hastalığın belirtileri arasında şunların olabileceği belirtiliyor:
-Spor salonunda kendisini fazla zorlamak
-Vücut çalıştırmaya takıntılı olmak
-Anabolik steroit (bir tür kas geliştirici hormon) kullanımı
-Aynalardan uzak kalamamak
-Vitamin ve diğer destek ilaçlarını aşırı kullanmak, sürekli protein karışımları içmek
-Sinirli olmak, 
-Depresyon ve mani
-Spora gidemeyince panik olmak
-Sakat olduğu halde egzersize devam etmek
-Egzersizin, aile ve sosyal hayatın önüne geçmesi

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