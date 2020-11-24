Spor muhabiri Göktuğhan Argın: Cavit Çağlar'ın talimatıyla 2. gün işten çıkarıldım

A Spor’dan olaylı bir şekilde ayrılan Göktuğhan Argın, anlaştığı Olay TV’den kanal yayına başlamadan çıkartıldığını açıkladı.

Fenerbahçe muhabiri Göktuğhan Argın yayın hayatına başlamaya hazırlanan Olay Tv ile anlaşmıştı. Fakat Olay TV Spor Servisi sorumlusu olarak göreve başlamasının 2.günü kanalla yolları ayrıldı.

Argın yaşananları sosyal medya hesabından böyle duyurdu: "Olay Tv ile ilk iş görüşmesini 29 Eylül'de yapmıştım. 09 Ekim'de ise yüz yüze ilk görüşmemizi gerçekleştirdik ve Olay Tv Spor Servisi editörü olarak prensip anlaşmasına vardık.

18 Kasım Çarşamba günü benden istenilen evrakları tamamladım ve kanala teslim ettim. 20 Kasım Cuma günü imzaları atarak resmi olarak Olay tv spor servisi sorumlusu olarak çalışmaya başladım.

30 Kasım'da resmi yayına başlayacak olan Olay tv'nin spor bültenlerini hazırlamam istendi. Bugün 23 Kasım'da saat 16:00'da ilk bülteni sunmam için stüdyoda hazırlık yaparken Genel Yayın Yönetimeni Sayın Süleyman Sarılar gayet kibar bir şekilde beni odasına davet etti. Yine çok kibar bir şekilde kanalın sahibi Cavit Çağların kendisini arayarak "Göktuğhan Argın'dan verilen görevlerin alınmasını ve işten çıkarılmasını" istediğini şahsıma iletti.

Sebebini sorduğumda sebebi olmadığını ilettiler. Hayatımda Cavit Çağlar'ı hiç tanımam. Kendisiyle hiçbir husumetim olmadı. Bu ülkede bakanlık yapmış babam yaşındaki birinin benim gibi bir garibin ekmeğiyle oynamasından insanlık adına hicap duyuyorum.

Ancak bu yaşanan olaylar esnasında küçük bir detaydan da bahsetmeden geçemeyeceğim.

Bülten hazırlığı sırasında Sayın Süleyman Sarılar spor servisine 11,5 yıl Gs Tv genel yayın yönetmenliği yapmış değerli bir meslektaşım Can Erbesler'i getirmiş ve benimle tanıştırmış olmasının hemen ardından bu olayların yaşanmasında çok manidar bulduğumu belirtmek isterim.

Ben hep dedim ki: "Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem"

Ve yine diyorum ki ; helal lokma için hak yolunda yürümeye, doğruları konuşmaya ve haksızlık karşısında susmamaya devam edeceğim. Ben FENERBAHÇE'li Göktuğhan'ım.

Başta Olay Tv GYY Sn Süleyman Sarılar ve tüm ekip arkadaşlarına gösterdikleri yakın ilgi ve alakaları için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."