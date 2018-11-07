Spor Gazeteciliği ve Yeni Medya YDÜ'de konuşuldu

LEFKOŞA, (DHA)- Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından “Spor Gazeteciliği ve Yeni Medya’’ konulu bir panel düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen panele, GAK TV Direktörü Harun Denizkan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Spor Yorumcusu Hasan Ecer, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben ve Kıbrıs Gazetesi Spor Müdürü Songuç Kürşad konuşmacı olarak katıldı. Panelde, habercilikte teknoloji kullanımı, sosyal medyanın habercilikte olumsuz etkileri ile habercilikte yorumculuk konuları izleyenlerle paylaşıldı.

Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Hasan Hastürer’in yaptığı panelin açılış konuşmasını Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu gerçekleştirdi.

Gazeteci Yazar Hasan Hastürer, mesleğe başladığı günlerde haberi elle yazıp hazırladıklarını daha sonra bilgisayar ortamında haber yazılma dönemine geçildiğini, bu geçiş döneminde birçok zorluklarla karşılaştıklarından bahsetti.

GAK TV Direktörü Harun Denizkan, önceleri spor yazarı olarak başladığı habercilik mesleğine günümüzde siyasi yorumcu olarak devam ettiğini, Kıbrıs Türk halkının özellikle Rum halkıyla kıyaslandığında sosyal medyayı çok daha fazla kullandığına değindi.

Kıbrıs Gazetesi Spor Müdürü Songuç Kürşad da, teknoloji ilerledikçe sosyal medya ve telefonlar sayesinde haber yapmanın çok daha hızlı ve pratik hale geldiğini, bu gelişimin yazılı basını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben ise mesleğe başladığı ilk yıllardaki tecrübelerinden bahsederken, habercilikte teknoloji kullanımının önemine değindi. Son olarak söz alan Bayrak Radyo televizyon Kurumu Spor Yorumcusu Hasan Ecer gazetecilikte objektif olmanın çok önemli olduğunu, yorum yaparken tarafsız olunması gerektiğini vurguladı.