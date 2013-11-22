SPoD, LGBT'lerin siyasi temsili için CHP ile görüştü

SPoD 11-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği LGBT’lere yönelik Yerel Yönetimler Siyaset Okulu’nun ardından LGBT’lerin siyasi temsilinin arttırılmasına yönelik çalışmalarına siyasi parti ziyaretleriyle devam ediyor. SPoD (Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Derneği) ve LGBT Siyasi Temsil ve Katılım Platformu temsilcileri Ekim ayında gerçekleştirilen HDP olağanüstü kongresinde HDP’li siyasetçilerle yapılan görüşmelerin ardından CHP ile de görüştü.

19 Kasım Salı günü SPoD ve LGBT Siyasi Temsil ve Katılım Platformu temsilcileri Sedef Çakmak, Boysan Yakar, Sezen Yalçın ve Deniz Şapka, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiler.

Görüşmelerde LGBT’lere yönelik şiddet, baskı ve ayrımcılıkla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için LGBT’lerin siyasete aktif katılımının önemi vurgulandı. Bu doğrultuda siyasette yer almak isteyen LGBT’lerin yerel seçimlerde partiler tarafından da desteklenmesi gerektiği mesajı verilerek LGBT hareketinin Türkiye’de yirmi yıldır verdiği mücadelenin sonucunda hareketin içinden adaylar çıkartacak noktaya gelindiğinin altı çizildi. Haziran direnişi boyunca Türkiye’nin birçok ilinde LGBT’lerin direnişin ön saflarında yer aldıklarına dikkat çekilerek LGBT’lerin bu süreç boyunca elde ettikleri görünürlük ve meşruiyetin yerel seçimlerde önemli bir kamuoyu baskısı oluşturacağı da aktarıldı.

SPoD ve LGBT Siyasi Temsil ve Katılım Platformu temsilcileriyle Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Binasında görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, hazırlamış oldukları Öteki Türkiye raporunda LGBT’lerin yaşam hakkı, çalışma hakkı ve ifade özgürlüğüne yer verdiklerini ifade ettikten sonra yerel seçimlerde LGBT’lerin adaylıklarını destekleyeceğini açıkladı.

Ardından CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen heyet, özellikle AKP içinden bazı siyasetçilerin LGBT’lere yönelik nefret söylemlerinden sonra LGBT’lerin daha da görünür biçimde açık hedef haline getirildiklerine dikkat çekerek, siyasetin içinde yer almanın LGBT’ler açısından önemine vurgu yaptı.

LGBT’lerin siyasi temsil ve katılım alanında yürüttükleri çalışmaları dikkatle dinleyen Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yerel seçimlerde belediye meclis üyeliği listelerinde kadın kotasının göstermelik olmaması için önceliğin kadınlara verileceğini, bunun yanı sıra Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerde de LGBT ve kadın adayların olması için gayret göstereceklerini belirtti. LGBT’lerin sorunlarını bilen ve bunları en iyi şekilde siyasi alana taşıyacak kişilerin seçilebilecek sıralardan aday gösterilmeleri konusunda destek olacakları konusunda da desteğini açıklayan Kılıçdaroğlu LGBT haklarının bir insan hakları mücadelesi olduğunu ve bu sebeple desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.