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Yaşam

SpoD LGBT 3. yaşını kutluyor!

SpoD LGBT derneği, 3. yaşını Roxy’de ünlüler ve destekçilerin katıldığı bir partiyle kutalayacak

05 Aralık 2014 23:11

Türkiye’nin önde gelen LGBTİ derneklerinden SpoD LGBT üçüncü yaş gününü bu Cumartesi Roxy’de ünlü konukların, diğer STK’ların ve destekçilerinin katılacağı bir partiyle kutlayacak.

Wilma’nın pop ve dans müziği hitleriyle sahne alacağı gecede, elektro ritimlerle DJ Sarp Dakni açılışı yapacak. Pamela, Hediye Güven ve Fehmi Dalsaldı gibi pek çok ünlünün katılacağı gece, son yılların efsane DJ’i Discolog ile sabaha kadar dans etmeyi garanti ediyor. Gecenin tüm geliri SpoD LGBT’nin çalışmalarında kullanılmak üzere derneğe aktarılacak.

SpoD LGBT avukatları, psikologları ve sağlık çalışanlarını eğiten pekçok programa imza attı; düzenlediği siyaset okulu ile LGBT bireyleri politikaya kazandırdı. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarına LGBT dostu belediyecilik protokolü imzalatan dernek, akademik alanda da sayısız çalışmaya destek vermeye devam ediyor.

Yer: Roxy Music Club, Sıraselviler Cad. Aslanyatağı Sokak. No:7 Beyoğlu İstanbul

Tarih: 6 Aralık Cumartesi 

Kapı açılış: 22.00

Giriş: 25 TL (bir içki dahil)

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