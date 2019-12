-S&P'nin kararı eğitimin de notunu arttırdı İSTANBUL (A.A) - 24.09.2011 - IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları (International Education Fairs of Turkey-IEFT) Genel Koordinatör Yardımcısı Elif Deveci, Standard and Poor's'un (S&P), Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu yükseltmesi ve kredi not görünümünü ''pozitif'' olarak belirlemesinin ardından, IEFT'ye katılmak için başvuran Avrupa üniversitelerinin sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi. Deveci, Avrupa ülkelerinin son yılların en derin ekonomik krizini yaşadığını, özellikle İrlanda, Yunanistan, İspanya, İngiltere gibi ülkeleri ciddi biçimde etkileyen krizden, diğer Avrupa ülkelerinin de nasiplerini aldığını söyledi. Ekonomik krizin üniversitelerde ciddi bir şekilde devlet desteklerinin kesilmesine yol açtığını anlatan Deveci, pek çok Avrupa ülkesinin, üniversitelere vermiş olduğu kamu kaynakları desteğini azalttığını ve bu durumun üniversitelerin finansal olarak sorunlar yaşamasına neden olduğunu belirtti. -''Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz''- Türkiye'nin kredi notunun yükselmesiyle birlikte Avrupa üniversitelerinin gözlerinin bir kez daha Türk öğrencilere çevrildiğine dikkati çeken Deveci, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin kredi notunun yükselmesiyle, IEFT'ye katılmak için başvuran Avrupa üniversitelerinin sayısında büyük bir artış oldu. Birkaç gündür talepleri karşılamakta zorlanıyoruz ve birçok başvuruyu geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Fuara katılacak üniversiteleri belirlerken eğitim kalitesi, ranking değerleri ve elbette ki Türk öğrenciler için özel, uygun fiyat politikası güden üniversitelere öncelik tanıyoruz. Avrupa'da yaşanan kriz sebebiyle, 8 Ekim 2011 tarihinde İstanbul'da başlayıp, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir gibi şehirlerde düzenlenecek fuar, rekor katılım ile açılacak. Üniversiteler Türk öğrencilere farklı fırsatlar sunacak. Özellikle bu yıl fuara ilk kez katılacak olan İrlanda, genç Türk öğrencileri kendi ülkesine çekmek istiyor. Ayrıca, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve Estonya gibi İskandinav ülkeleri okul bittikten sonra sundukları kariyer olanakları ile öğrencileri ülkelerinde kalmaya teşvik ediyorlar. Krizin derinden etkilediği İngiltere'den ise fuara toplam 25 üniversite katılmakta.''