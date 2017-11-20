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Politika

SP'li Ağdağ: Skandalın 'kişisel bir hata' diye görülmesi mümkün değil

İZMİR, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, NATO'nun Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde yapılan 'Trident Javelin' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının 'karşıt kuvvet liderle

20 Kasım 2017 14:03

İZMİR, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, NATO\'nun Norveç\'teki Ortak Harp Merkezi\'nde yapılan \'Trident Javelin\' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının \'karşıt kuvvet liderleri\' arasında gösterilmesinin, kişisel bir hata değil; Türkiye\'ye karşı bir tavır olduğunu söyledi.
SP İzmir İl Başkanlığı\'nca, bir düğün salonunda, Divan Toplantısı yapıldı. Burada konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ, Norveç’teki NATO tatbikatında yaşanan skandala tepki gösterdi. Ağdağ, \"Sovyet bloğunun dağılması nedeniyle NATO, 1990 yılında İskoçya\'da yapılan toplantıda strateji değiştirerek İslam\'ı kendisine yeni düşman olarak belirlemiştir. Müslümanları hedef almıştır. NATO gibi büyük bir kurum içinde yaşanan bu skandalın \'kişisel bir hata\' diye görülmesi mümkün değildir. Türkiye\'ye karşı açık bir tavırdır. Tabi Türkiye\'nin de artık dış politika konusunda yeni bir yol haritası belirleyip, kendine yeni bir strateji çizmesi gerekir\" dedi. 
SP Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ, ekonomide yaşanan gelişmelere de değindi. Enflasyonun ve vergilerin yüksekliğini belirten Ağdağ, zamları eleştirerek, şunları söyledi: 
\"Yeni ekonomik adım ve hamlelere ihtiyaç var. 15 yıldır iktidardalar ama hala durum tespiti yapıyorlar. Bu millet size ne istediniz de vermedi. Her türlü yetki elinizde. Sizi iş yapmaktan alıkoyan şey nedir? Bu süreçte altı kez milli eğitim bakanı, yedi kez eğitim sistemi değişti. Adalet, en ağır yara alan kurum, en güvensiz kurum durumunda. Belediye başkanları istifa ettirildi. Eğer bu başkanlar suç işlemişlerse bunun yeri mahalli yargıdır. Teslim edersin, gereği yapılır. İstifaya niye zorluyorsun.\"

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