SPK, tepki çeken düzenlemeyi iptal etti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), “içeriden bilgi alarak borsa işlemi yapmayı” (insider trading) 31 Ağustos’a kadar suç olmaktan çıkaran düzenlemeyi iptal etti. Tepki çeken düzenlemeyle ilgili kararın ‘piyasadan gelen talep üzerine’ alındığını ifade eden SPK’dan yapılan açıklamada, “Kamuya açıklanmasının ardından oluşan spekülasyonlar ve yaratılan olumsuz algının; mezkur Kurul Kararı ile piyasaya sağlanması umulan faydaların ortaya çıkmasına mani olacağı değerlendirildiğinden, Kurul Karar Organı’nın 15.07.2018 tarihli toplantısında, söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmiştir” dendi.

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Hürriyet yazarı Uğur Gürses, SPK’nın karar değişikliğine gitmesini, “Ah liyakat sen ne kadar önemlisin...Bakkal gibi yönetilen kurumların sermaye piyasasını düzenlemesi mümkün mü? Cuma ilan edilen "insider trading serbestisi" bir pazar günü topantısı ile kaldırılmış” sözleriyle yorumlarken; Cumhuriyet gazetesinin ekonomi editörlerinden Emre Deveci de “SPK, iki gün önce aldığı suça teşvik düzenlemesini iptal etmiş. Haberimizi "spekülasyon" olarak kötülemişler ama yine de kararı iptal etmişler” dedi.