İçeriden bilgi alarak borsa işlemi yapmak suç olmaktan çıkarıldı; eski Başkan Cansızlar'dan, SPK'ya tepki

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), önceki gün “içeriden bilgi alarak borsa işlemi yapmayı” (insider trading), 31 Ağustos’a kadar suç olmaktan çıkardı. Eski SPK Başkanı Doğan Cansızlar, tüm dünyada “suç” sayılan bir işlemi yasal hale getirmenin yanlış olduğunu belirtti.

Cansızlar, “Zaten kredi kuruluşlarının not düşürdüğü ve yabancı yatırımcıda Türkiye’ye dair soru işaretlerinin arttığı bir dönemde böyle bir karar almak doğru değil. Daha fazla güven vereceğiniz yerde soru işaretlerini çoğaltıyoruz” dedi.

Cuhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre söz konusu tebliğin dördüncü maddesinin üçüncü fıkrası, pay piyasası ihraççıları ve yakınlarının sermaye piyasalarında yapacağı işlemleri düzenliyordu. Buna göre, ihraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların kamuya duyurulmasına kadar geçen sürede, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendiriliyordu. SPK’nın önceki günkü kararıyla, bahse konu kişilerin pay piyasalarında alım yapmaları durumunda bu madde kapsamında değerlendirilmeyecek.

"Soru işaretleri arttı"

2000-2006 arasında SPK Başkanlığı yapan Doğan Cansızlar, şunları kaydetti:

“Bu tür istisnalar sistemi bozucu niteliktedir. İçeriden bilgi alarak işlem yapmak, dünyanın her yerinde suç teşkil eder ve sermaye piyasalarında manipülasyon ile en büyük iki suçtan biri olarak kabul edilir” dedi. Kararın uluslararası kurallara aykırı olduğunu vurgulayan Cansızlar, “Zaten kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürdüğü ve yabancı yatırımcıda Türkiye’ye dair soru işaretlerinin arttığı bir dönemde bu karar almak doğru değil. Daha fazla güven vereceğiniz yerde soru işaretlerini çoğaltıyoruz."

Hisseye hücum

SPK, 31 Ağustos’a kadar borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilecek pay alımlarının Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmemesine karar verdi.