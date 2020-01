Spina bifida hastalığına karşı folik asit silahı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Spina Bifida Derneği Başkanı ve Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Cevval Ulman, \'Spina bifida\' (ayrık omurga) hastalığının hamilelikten 3 ay önce ve hamileliğin ilk 3 ayında folik asit kullanılarak yüzde 70 oranında engellenebileceğini söyledi.

Türkiye\'de her yıl yaklaşık 5 bin bebek spina bifida hastalığı ile dünyaya gelirken, \'25 Ekim Dünya Spina Bifida Günü\'nde uzmanlar hastalığa dikkat çekti. Türkiye Spina Bifida Derneği Başkanı, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Cevval Ulman, spina bifida hastalığında tamamen iyileştirecek bir tedavinin olmadığını hatırlattı. Prof.Dr. Ulman, bu hastalıkla doğan bir bebeğin hayatı boyunca geçireceği süreçte, yaşam kalitesini arttırmak için gerekli tedavinin ortalama maliyetinin ise 532 bin dolar olduğunu söyledi. Doğurganlık çağındaki 20 milyon kadının her birinin spina bifidalı bebek sahibi olma riskinin bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Ulman, hastalığın anne karnında oluştuğunu belirtti.

YÜZDE 70 ORANINDA ÖNLEMEK MÜMKÜN

Folik asit vitamini eksikliğinin bu hastalığın oluşmasında etkili olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Ulman, şöyle konuştu:

\"İlk 26 günde anne hamile olduğunu henüz bilmiyor. Hamile kalmadan önce ve hamileliğin ilk 3 ayında folik asit vitamini kullanılmalı. Eğer bu dönemde folik asit vitamini kullanılırsa hastalığı yüzde 70 oranında önlemek mümkün. Bu çok iyi bir silah. Folik asit hücrelerin büyüme ve gelişmesi için çok gerekli bir vitamin. Bu vitaminde azlık olunca hücreler yeteri kadar düzgün çalışamıyor. Mekanizma bozukluğu oluşuyor. Ne yazık ki bu bozukluğu ilk 3 aydan sonra vitamin vererek düzeltemiyoruz. Anne karnındaki bebekte bu hastalık oluştuysa sonradan vitamin verip düzeltme olanağımız yok. Onun için ilk 26 gün çok değerli. İlk 26 günde folik asit vitamini her gün alınmalı. 0.4 miligram dozunda içilmesini tavsiye ediyoruz.\"

\'EKMEKLİK UNLARDA FOLİK ASİT VİTAMİNİ ZORUNLU OLSUN\'

Dünyada 92 ülkede değişik yiyeceklerin içine bir miktar folik asit eklenmesinin zorunlu olduğunu hatırlatan Prof.Dr. Cevval Ulman, Türkiye\'de de ekmeklik unların içine folik asit eklenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye\'de bunun yasal olarak zorunlu olmasını isteyen Prof.Dr. Ulman, şöyle konuştu:

\"Ülkemizde bu hastalığı azaltmak için ekmeklik unlara folik asit vitamini eklenmeli. Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ortak çalışmalı. Zorunlu hale gelirse bu hastalıkla doğan bebeklerin azalacağını düşünüyoruz.\"

Gebeliklerin yüzde 50\'sinin planlı olmadığı için hamilelikten önce folik asit kullanımının fazla olmadığını da kaydeden Prof.Dr. Cevval Ulman, plansız gebeliklerdeki riski önlemek için ekmeklere eklenecek folik asidin koruyucu olacağını söyledi.



